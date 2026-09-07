Domotek Volley, Mirko Crucitti: “A2 e B2 in rosa, sfide entusiasmanti”. E lancia l’allarme sugli impianti

Una nuova stagione alle porte, nuove sfide da affrontare e un problema che rischia di condizionare il percorso sportivo della società. Nella nuova Area-Media della Domotek Volley, la suggestiva sala riunioni destinata a diventare il cuore operativo del club amaranto, il team manager Mirco Crucitti ha fatto il punto sulle ambizioni e sulle criticità che attendono la squadra. La Domotek si prepara a vivere un’annata storica con due nuove categorie, la serie A2 maschile e la B2 femminile, senza dimenticare il settore giovanile. Un progetto articolato che richiederà massimo impegno organizzativo e sportivo.

Crucitti ha sottolineato la determinazione con cui il club si prepara al nuovo campionato, evidenziando il lavoro già avviato per affrontare una stagione ricca di appuntamenti. “Si riparte con la stessa determinazione di sempre, anzi, con ancora più voglia”, esordisce Crucitti. “Quest’anno avremo due nuove categorie: l’A2 maschile e la B2 femminile, senza dimenticare il settore giovanile. Un impegno enorme, ma siamo pronti”. Il dirigente amaranto ha poi aggiunto: “Abbiamo già avviato tutto per filo e per segno – aggiunge – e ci auguriamo di iniziare al meglio e finire ancora meglio”.

Il nodo degli impianti: il Palacalafiore resta un problema

Il tema più delicato affrontato da Crucitti riguarda però la disponibilità delle strutture sportive. L’indisponibilità del Palacalafiore e di altri impianti cittadini sta creando difficoltà nella programmazione degli allenamenti e delle partite, con inevitabili ripercussioni economiche e tecniche. “Sappiamo che dicembre sarà un mese di pausa forzata – ha dichiarato – ma rinunciare per un mese intero al Palacalafiore per una squadra di A2 e B2 non è facile. Comporta un dispendio economico non indifferente, oltre alla perdita di continuità tecnica”.

Una situazione che mette a rischio anche alcuni appuntamenti del calendario: “Due partite sono a rischio e stiamo organizzandoci per giocarle in giorni infrasettimanali o in sedi alternative. Ci stiamo districando tra impianti chiusi, lavori non terminati e cantieri a rilento”. Da qui il richiamo del team manager amaranto, che evidenzia il potenziale ancora maggiore della società in presenza di strutture adeguate. “Se stiamo facendo tutti questi risultati senza impianti, immaginiamoci cosa potremmo fare con strutture adeguate”.

La Domotek rivendica solidità amministrativa

Crucitti ha inoltre voluto evidenziare la correttezza della gestione societaria e il rispetto degli impegni amministrativi nei confronti delle istituzioni locali. “Siamo in regola con i pagamenti verso Comune e Città Metropolitana Essere un club virtuoso è per noi fondamentale. Ora ci auguriamo che le istituzioni offrano un servizio all’altezza della nostra professionalità”. Tra le novità più importanti della nuova stagione c’è il progetto legato alla B2 femminile, che giocherà le proprie gare al Palacalafiore. Una scelta pensata per mantenere forte il legame tra squadra e territorio. “Abbiamo voluto dare una casa anche alle ragazze – ha spiegato Crucitti – per non perdere l’identità amaranto in città. Il progetto è sostenuto da uno sponsor importante come Puliservice, che crede molto in questa avventura”.

Sul fronte maschile la Domotek si prepara alla sua prima esperienza nella serie A2 a girone unico, un campionato con 14 squadre e un livello tecnico e atletico superiore rispetto alla passata stagione. “Saranno 26 partite di regular season, da ottobre ad aprile – ha spiegato Crucitti – con due retrocessioni e playoff per le prime otto. Una stagione lunga e tosta, con un livello tecnico e atletico molto più alto rispetto all’anno scorso”. L’obiettivo della squadra è quello di conquistare la salvezza nel minor tempo possibile, lasciando però aperta la porta a eventuali opportunità offerte dal campionato. “Da matricola, puntiamo a salvarci il prima possibile, per poi raccogliere tutto ciò che il campionato ci offrirà. Rispetto allo scorso anno, con sole 18 gare, faremo 8 partite in più, con trasferte più lunghe e impegni maggiori. Sarà una bella sfida”.

In chiusura Crucitti ha affidato al carattere e alla programmazione della società il messaggio per la nuova stagione, ribadendo fiducia nel progetto amaranto. “La nostra arma è la resilienza, la combattività e la programmazione. Siamo fiduciosi che il vento possa cambiare. Buon lavoro a tutti, e forza Amaranto!”.