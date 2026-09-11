Domotek protagonista al Memorial Enzo Benedetto: sport, memoria e solidarietà al PalaAttinà di Lazzaro

Il PalaAttinà di Lazzaro è stato teatro di una straordinaria serata di sport, memoria e solidarietà in occasione del Memorial Enzo Benedetto. A cinquant’anni dalla prematura e tragica scomparsa del giovane atleta — venuto a mancare a soli 17 anni per un incidente stradale mentre coltivava la sua passione per lo sport — il suo ricordo è tornato a vivere unendo l’intero panorama sportivo locale in un messaggio di speranza e fratellanza.

La manifestazione ha visto sul parquet cinque eccellenze del territorio

La manifestazione ha visto sul parquet cinque eccellenze del territorio: Domotek Volley, Reggina, Viola per il basket, la Reggina Calcio ReggioBic. Dal basket in carrozzina e la Futura di A2 Elite per il Futsal. Gli atleti si sono cimentati in gare simboliche ma intense, abbattendo i confini delle rispettive discipline in un originale scambio di ruoli. Si sono visti così pallavolisti alle prese con il calcio, calcettisti sotto rete e persino campioni di basket in carrozzina impegnati a difendere la porta dai tiri degli avversari.

La Domotek Volley, fresca di uno straordinario triplete e pronta ad affrontare il campionato di Serie A2, si è presentata a ranghi completi

La Domotek Volley, fresca di uno straordinario triplete e pronta ad affrontare il campionato di Serie A2, si è presentata a ranghi completi coinvolgendo anche i nuovi acquisti Boiko e Iervolino. L’evento ha regalato momenti di grande divertimento: il capitano Laganà e Luca Presta hanno ritrovato un vecchio amore per la pallacanestro, Boiko si è distinto dal dischetto del rigore, De Santis si è mostrato imprendibile nel futsal, mentre coach Giglio ha vestito i panni del portiere. Non sono mancate le sfide tra i quadri societari, dal tiro libero del direttore sportivo Pellegrino fino al duello tutto dirigenziale sotto rete tra il direttore generale Marco Tullio Martino e il team manager Crucitti.

La dirigenza della Domotek Volley vuole rivolgere un sentito ringraziamento alla famiglia Benedetto, alla Polisportiva Futura, e a tutti gli organizzatori per il calore, l’accoglienza ed i bellissimi momenti vissuti insieme.