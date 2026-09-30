Domotek con il pubblico più corretto del campionato, Polimeni: “il premio Kilgur è di tutta Reggio Calabria”

La stagione della Domotek Volley Reggio Calabria continua ad arricchirsi di riconoscimenti. Dopo il triplete storico composto dalla promozione in Serie A2, dalla Coppa Italia Del Monte e dalla Supercoppa, e dopo i premi individuali assegnati al miglior coach Antonio Polimeni e al miglior addetto stampa Giovanni Mafrici, arriva un nuovo risultato di grande prestigio: il Premio Kilgur, assegnato al pubblico più corretto del campionato di Serie A Credem della Lega Volley. Un riconoscimento che coinvolge direttamente la città e la tifoseria amaranto, protagonista per tutta la stagione in casa e in trasferta, e che si aggiunge a un’annata definita irripetibile, caratterizzata da sei trofei complessivamente alzati al cielo.

Polimeni: “Un premio che riguarda tutta Reggio Calabria”

A commentare con orgoglio il nuovo traguardo è il mister reggino e founder del club amaranto Antonio Polimeni, che dedica il riconoscimento alla città e alla comunità sportiva. “Motivo d’orgoglio sicuramente ricevere questo premio, l’ennesimo stagionale, ma questo riguarda la nostra città,Reggio Calabria intera, la nostra comunità, il nostro pubblico, i nostri tifosi. È un qualcosa che ci appaga oltremodo perché sappiamo che Reggio Calabria è stata presente, lo è stata in ogni singola partita con la media spettatori nel campionato pazzesca, lo è stata ancora di più nei play-off e nelle finali, fino a raggiungere gli 8.000 mila in finale contro Belluno. Credo che Reggio Calabria meritasse questo premio e lo dedichiamo a ognuno di loro”.

Polimeni racconta anche il legame costruito nel corso della stagione con una tifoseria capace di seguire la squadra ben oltre le mura di casa. “Sappiamo anche che molti hanno preso il treno, l’aereo, le macchine per venire a seguirci anche in trasferta e questo credo che abbia fatto parte anche delle nostre motivazioni. Ciascun giocatore ha fatto proprio questa città e non ha mai dimenticato le facce nei momenti di gioia, ma anche nei momenti dove le sconfitte ci hanno a volte preso per mano – poche, però – le facce dei nostri tifosi le ricordiamo appieno.”

Il legame con i tifosi e una stagione da ricordare

Il tecnico amaranto sottolinea come il valore del pubblico sia stato parte integrante del percorso della squadra, tanto nei successi quanto nei pochi momenti di difficoltà. “Ed è a loro che dedichiamo non solo le vittorie che abbiamo raggiunto, sia quelle individuali che societarie, ma anche questo straordinario premio che sicuramente riempie d’orgoglio la nostra società, ma rende oltremodo il valore della città di Reggio Calabria”. Un riconoscimento, dunque, che per la Domotek assume un significato più ampio rispetto al semplice dato sportivo e che viene letto come una conferma del rapporto costruito tra squadra, società e territorio.

Il ringraziamento di Polimeni si estende anche a quanti hanno seguito la Domotek in ogni occasione, dagli appuntamenti ufficiali alle tappe di preparazione. “Sono stati veramente ovunque, da aeroporti a test precampionato, a trasferte sia nel mondo in rosa sia chiaramente in casa, e li ringraziamo uno per uno”. Una presenza costante che ha accompagnato il club per tutta la stagione e che, secondo il tecnico, ha contribuito anche alle motivazioni del gruppo.

La nuova stagione in A2 e l’appello per la campagna abbonamenti

Nonostante i trofei e i riconoscimenti conquistati, la Domotek guarda già alla prossima stagione e alla nuova avventura in Serie A2. Polimeni lancia così un appello alla tifoseria in vista del campionato. “Chiaramente c’è una campagna abbonamenti aperta e di spazio al Palasport ce n’è, quindi vi aspettiamo tutti al palazzetto. È vero, potrebbe manifestarsi un po’ di appagamento dopo tutti questi trofei stagionali, dopo tutte queste soddisfazioni e vittorie, ma c’è un nuovo campionato bellissimo da cavalcare e serve la carica perché è tutto nuovo intrigante ed appetitoso”.

Il tecnico guarda al futuro con la consapevolezza delle difficoltà che attendono la squadra nella seconda categoria nazionale. “Sicuramente c’è una bandiera ancora da portare in alto perché questa città non è assolutamente arrivata in termini di categoria, né in termini numerici. Sappiamo che potremo fare affidamento sul nostro pubblico, sempre sul nostro tifo, sia in casa che in trasferta, e sappiamo che sarà così in un campionato difficilissimo, quello di Serie A2, dove ci siamo nella seconda categoria nazionale. Si prospetta una pallavolo di un livello ancora maggiore rispetto agli anni passati in questa categoria”.

Il Premio Kilgur sarà consegnato il 25 ottobre

La Domotek Reggio Calabria dovrà attendere domenica 25 ottobre per ricevere ufficialmente il Premio Kilgur davanti al proprio pubblico. In quella occasione la squadra amaranto affronterà Consoli Sferc Brescia alle ore 16:00, in un appuntamento che si preannuncia come una nuova festa dello sport reggino. La consegna del premio rappresenterà così un ulteriore momento simbolico per celebrare una stagione destinata a restare nella storia del club e della pallavolo cittadina.

Intanto la Domotek si prepara a vivere la sua prima, storica stagione in Serie A2, forte di un percorso che ha unito risultati sportivi, riconoscimenti individuali e una partecipazione del pubblico diventata parte integrante dell’identità della società. Il Premio Kilgur aggiunge un altro tassello a un’annata già ricchissima e consacra la tifoseria amaranto come una delle componenti centrali del progetto Domotek.