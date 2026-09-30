Dissesto idrogeologico in Calabria, vertice con i sindaci: parte il piano per mettere in sicurezza fiumi e territorio

Avviare un percorso condiviso sulla manutenzione dei corsi d’acqua, finalizzata al rafforzamento delle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico: è questo l’obiettivo di un incontro che si terrà nel pomeriggio, alle ore 15.30, nella Cittadella regionale con i sindaci della provincia di Catanzaro. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta calabrese, sottolineando che alla riunione, convocata dal prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, parteciperanno l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, e il direttore generale del Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, Salvatore Siviglia.

L’incontro “fa seguito – è scritto nel comunicato – alla riunione promossa nelle scorse settimane dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, alla quale hanno preso parte tutti i prefetti calabresi e i presidenti delle Province. In quell’occasione è stata illustrata una procedura per l’individuazione e il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio, in particolare sulle aste fluviali anche sulla base delle segnalazioni effettuate da Calabria Verde. Nel corso della riunione saranno inoltre approfondite le opportunità a disposizione dei Comuni che, attraverso apposite convenzioni con Calabria Verde e con il Consorzio di bonifica, potranno attivare interventi di manutenzione ordinaria finalizzata alla mitigazione dei rischi e la messa in sicurezza del territorio. Ai sindaci sarà inoltre presentata la piattaforma web Gis, nella quale sono raccolte e georeferenziate tutte le criticità e le segnalazioni effettuate dalla Sorveglianza i draulica. Ai singoli Comuni saranno rilasciate le credenziali di accesso al sistema, che consentiranno di consultare i principali punti di criticità presenti sul territorio, di monitorare le azioni intraprese nonché gli interventi già attuati dai diversi dipartimenti regionali competenti per materia“.