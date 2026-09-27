Dierre Reggio Calabria, parte il campionato: subito la sfida sul campo della Virtus Trapani

La Dierre Reggio Calabria è pronta a tuffarsi nella nuova stagione della Division M di Serie C Unica Calabria-Sicilia. L’esordio dei bianco-blu sarà subito su un parquet particolarmente impegnativo: domenica 27 settembre, alle ore 18.30, la formazione reggina sarà infatti ospite della collaudata Virtus Trapani, in una prima giornata che metterà immediatamente alla prova il gruppo guidato da Dario Lo Storto. Una trasferta in terra siciliana che apre ufficialmente un campionato articolato e competitivo, con 17 squadre ai nastri di partenza e una formula che metterà in palio una promozione in Serie B2.

La Dierre si presenta al via con un roster costruito attorno a diversi elementi confermati e ad alcuni nuovi innesti. In regia ci saranno Marcone, Vozza e Pes, mentre sono confermati anche Petrovic e Miljanic. Nel gruppo figura inoltre l’ucraino Batalskyi, indicato come non formato. Tra i volti nuovi spicca invece il ritorno in Calabria di Ljubo Misolic, già protagonista con la maglia del Rende. Completano il roster Stefano Natalini, Luca Giorgino, Indellicato, tiratore della squadra, e il giovanissimo Centofanti, tutti affidati alla guida tecnica di Dario Lo Storto, campione d’Italia Under 19 Gold con Gallarate.

Trapani subito sulla strada della Dierre

Dall’altra parte del parquet ci sarà una Virtus Trapani che ha confermato buona parte della propria struttura e che ha aggiunto elementi di esperienza e qualità. Tra gli innesti figura Lazzari, già visto con le maglie di Viola e Rende, mentre sotto canestro ci sarà Fomba, lungo cresciuto tra Gela e Catanzaro. Il gruppo comprende inoltre le conferme di Svoboda, dei due Genovese, Pace, Rizzo, Quartuccio e Gentile. La squadra siciliana sarà ancora affidata a Valerio Napoli, confermato alla guida tecnica.

Per la Dierre si tratta quindi di un esordio tutt’altro che semplice, contro una formazione che conosce bene la categoria e che potrà contare sul fattore campo. I bianco-blu arrivano però all’appuntamento con la consapevolezza del lavoro svolto durante la preparazione e con l’obiettivo di iniziare nel modo migliore una stagione che si annuncia lunga e impegnativa.

Serie C Unica Calabria-Sicilia, 17 squadre al via

Sono 17 le squadre iscritte al campionato di Serie C Unica Calabria-Sicilia. Per la Calabria ci saranno la Cestistica Gioiese e la Dierre Reggio Calabria, mentre la componente siciliana sarà rappresentata da Basket Giarre, Cus Palermo, Olympia Basket Comiso, Virtus Trapani, Sport Club Gravina, Svincolati Academy, Nuova Pall. Marsala, Alfa Basket Catania, Siracusa Basket, Nova Basket, Azzurra Pozzallo, Basket Cefalù 1972, PGS Sales Catania, Castanea Basket Messina e Ribera Knights.

Le prime dodici formazioni comprendono le squadre che hanno mantenuto la categoria nella scorsa stagione e le due società promosse dalla DR1, Azzurra Pozzallo e Basket Cefalù 1972. A completare il quadro ci sono PGS Sales Catania, Castanea Basket Messina e Ribera Knights, per un torneo che mette insieme realtà provenienti da Calabria e Sicilia e che proporrà un calendario particolarmente intenso.

La formula: playoff per le prime otto, una promozione in B2

Il campionato sarà articolato in due fasi. La prima prevede un girone all’italiana con gare di andata e ritorno, comprensivo di quattro turni infrasettimanali. Al termine della stagione regolare, le prime otto classificate accederanno ai playoff, che si disputeranno al meglio delle tre gare attraverso quarti di finale, semifinali e finale. Al termine del percorso playoff sarà assegnata una promozione in Serie B2.

Per quanto riguarda la zona salvezza, la nona e la decima classificata saranno direttamente salve. Le squadre che chiuderanno dal 13º al 16º posto accederanno invece al primo turno dei playout, anch’esso al meglio delle tre gare: le due formazioni sconfitte retrocederanno in DR1. L’11ª e la 12ª classificata entreranno invece in gioco nel secondo turno, ospitando in casa le due vincitrici del primo turno. La 17ª classificata retrocederà direttamente.

Arbitri e diretta social

La prima sfida stagionale tra Virtus Trapani e Dierre Reggio Calabria sarà diretta dagli arbitri Giorgio Palazzolo di Partinico e Marco Guzzardi di Palermo. Il fischio d’inizio è fissato per le 18.30 di domenica 27 settembre, quando la formazione reggina scenderà in campo per il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione.

Per chi non potrà essere presente al palazzetto, sarà possibile seguire l’andamento della partita attraverso la diretta social sulla pagina del club ospitante. Per la Dierre comincia così il lungo cammino nella Serie C Unica Calabria-Sicilia, con una prima trasferta che rappresenta subito un banco di prova significativo.