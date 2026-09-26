Dierre, Miljanic presenta la nuova stagione: “a Trapani sarà difficile, ma daremo il massimo”

La Dierre è pronta a iniziare la nuova stagione con una sfida subito impegnativa. La formazione reggina farà il suo esordio in campionato sul parquet della Virtus Trapani, una trasferta considerata tra le più insidiose della prima giornata. In vista del debutto, uno dei punti fermi della squadra, Jovan Miljanic, ha analizzato il momento del gruppo, le condizioni fisiche della squadra e le difficoltà di un campionato che si preannuncia lungo e competitivo. Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della nuova annata e la Dierre arriva all’appuntamento con la voglia di iniziare nel migliore dei modi. Miljanic ha fatto il punto sulla preparazione della squadra, spiegando che gli ultimi problemi fisici sono ormai alle spalle, anche se resta da recuperare un elemento del roster. “Sì, stiamo bene. Gli acciacchi fisici sono passati. Purtroppo abbiamo un giocatore che sarà fuori, ma cercheremo di recuperarlo il prima possibile. Per il resto ci sentiamo bene, assolutamente.”

Il gruppo si prepara dunque ad affrontare una delle trasferte più complicate della stagione, con la consapevolezza di dover partire subito con grande concentrazione. La gara contro la Virtus Trapani rappresenta un banco di prova importante per una squadra che vuole confermare il proprio percorso e affrontare con determinazione il nuovo campionato.

Miljanic avverte: “Trapani in casa è una squadra difficile da battere”

Il primo ostacolo stagionale sarà una Virtus Trapani profondamente motivata davanti al proprio pubblico. Miljanic conosce bene le difficoltà del campo siciliano e ricorda anche il precedente della scorsa stagione, sottolineando il valore di una squadra che ha saputo rinforzarsi durante il mercato estivo. “Trapani in casa è una squadra difficile da battere, è un campo caldo. L’abbiamo visto anche l’anno scorso quando abbiamo giocato lì”. Il giocatore della Dierre ha poi evidenziato i nuovi inserimenti della formazione avversaria, che ha mantenuto una base solida aggiungendo elementi di qualità. “Hanno messo dentro buoni elementi, come Lazzari che è una new entry. Hanno confermato molti giocatori e hanno aggiunto un paio di innesti nuovi e di qualità. Sicuramente sarà una squadra difficile da affrontare, ma noi daremo il massimo”.

Di fronte alle difficoltà di una gara d’esordio in trasferta, Miljanic indica la strada da seguire: restare concentrati sul proprio gioco e sulle proprie caratteristiche. Per la Dierre sarà fondamentale affrontare la partita con equilibrio, senza lasciarsi condizionare dal valore dell’avversario o dall’ambiente del palazzetto. Alla domanda sul segreto per affrontare una sfida così delicata, Miljanic è chiaro: “Sì, sicuramente. Alla fine bisogna essere concentrati e fare il nostro”. Un concetto che racchiude la mentalità con cui la squadra si appresta a vivere l’inizio della nuova stagione, puntando sul lavoro quotidiano e sulla forza del gruppo.

Un campionato più lungo e impegnativo

La stagione che sta per iniziare presenta anche una novità importante nella formula del campionato. Rispetto allo scorso anno, infatti, il torneo sarà caratterizzato da un girone unico, con un numero maggiore di partite e un calendario ancora più intenso. Un cambiamento che, secondo Miljanic, aumenta le difficoltà ma anche il fascino della competizione. “Un campionato sicuramente lungo e difficile. Rispetto all’anno scorso hanno fatto un girone unico, quindi ci saranno più partite e il calendario è molto più tosto. Però, diciamo che anche se è più lungo, è più divertente: sono più partite da giocare. Ci aspetta un campionato difficile, ma daremo il nostro massimo”. La Dierre è quindi pronta a partire, consapevole delle difficoltà ma anche delle opportunità offerte da una stagione ricca di sfide. Il primo appuntamento contro la Virtus Trapani sarà subito un test importante per misurare ambizioni e condizioni della squadra reggina.