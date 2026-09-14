Dierre Basketball Reggio Calabria, netto ko nel Memorial Sottile: Milazzo vince 70-39

La Dierre Basketball Reggio Calabria non regge l'urto di Milazzo: i siciliani lasciano 31 punti di margine ai reggini

Dierre Basketball Reggio Calabria

La Dierre archivia la seconda uscita al Memorial Sottile con una prestazione che, senza dubbio, rappresenta un passo indietro rispetto a quanto di buono mostrato nella partita giocata contro gli Svincolati Milazzo ma che servirà per il futuro. A pesare sul rendimento della squadra sono stati fattori ben precisi: tanta stanchezza nelle gambe, accumulata in queste settimane di intensa preparazione e nella sfida di ieri, e l’improvviso forfait per infortunio del playmaker titolare Filippo Marcone, elemento cardine dell’assetto tecnico. Dall’altra parte del campo, Barcellona Basket ha offerto una prestazione autoritaria, trasformando la partita in un vero e proprio monologo. I padroni di casa avevano una voglia matta di riscattarsi dopo la maxi sconfitta subita all’esordio della manifestazione per opera della Basket School Messina, e sono scesi in campo con la giusta determinazione.

Nonostante il risultato, dalla prestazione della Dierre emergono anche note positive: molto bene Sebastianelli da un lato, autore di una prova convincente da un lato del campo. Non molla per i reggini, Natalini, che continua a lottare e a dare il suo contributo alla causa. Queste settimane di lavoro serviranno ora per affinare gioco, uomini e mezzi. Il cammino è lungo e la squadra ha tutte le carte in regola per ritrovare la continuità e la brillantezza mostrate in precedenza. Questi i parziali:21-9, 40-19, 58-28, 70-39.

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