Dierre Basketball, Petrovic: “ottimo test match contro Cosenza. Mi aspetto un campionato duro”

Ultimo test match di precampionato per la Dierre Basketball, che ha affrontato la Pirossigeno Cosenza in un’amichevole dal sapore decisamente fisico. A tracciare il bilancio della prova è l’esterno Aleksa Petrovic, che non nasconde la soddisfazione per la prestazione della squadra. “Siamo reduci da questo ultimo test match contro Pirossigeno Cosenza. Un bel test, devo dire, bello fisico, anche maschio per certi versi, contro un avversario potentissimo che giocherà nell’altro girone. Com’è andata? È andata benissimo, era la nostra ultima prova prima di campionato. Ci siamo divertiti e poi l’abbiamo vinta“.

Un successo che dà morale in vista dell’inizio della stagione, ma che non cancella le assenze: “mancava Filippo Marcone che si è fatto male al piede, ed era meglio che riposasse anche oggi, così ha altri tre giorni di riposo. Però è venuto Valerio Costa, giocatore aggregato, che ci ha dato una grande mano, e avevamo una rotazione sempre in più. Abbiamo fatto un bel test“.

Sul campionato che sta per iniziare, Petrovic ha le idee chiare: “mi aspetto un campionato duro. Più bello il girone unico? Secondo me sì, però vediamo, così vedi più squadre. L’anno scorso, per esempio, non abbiamo giocato con alcune squadre, e niente, ora mi aspetto un campionato molto duro“.

Interrogato sul gruppo che si appresta a vivere questa nuova avventura, l’esterno si descrive come un termometro della squadra: “siamo un gruppo molto fisico, molto simile a quello dell’anno scorso, che era un gruppo giovane. Siamo un gruppo molto fisico e con molta fame“.