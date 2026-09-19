Dierre Basketball, ottimo test contro Cosenza: spunta in campo Valerio Costa

Termina 74 a 70 un ottimo test per la Dierre Basketball Reggio Calabria. Al Pianeta Viola, tanti appassionati e tifosi hanno accolto i bianco blu che hanno affrontato una delle formazioni più preparate della C Unica, ma del girone Campano la neopromossa Pirossigeno Cosenza. Coach Dario Lo Storto ha dovuto fare a meno di Filippo Marcone regalando minuti importanti all’aggregato fuori-categoria Valerio Costa. Maxi allungo iniziale locale: Cosenza fa fatica ad entrare in partita e con un ricco gioco di squadra, Indellicato, Petrovic, Miljianic e non solo scavano il solco(28-13).

La trama cambia: la gara diventa anche maschia. Cosenza si mette all’inseguimento e si avvicina sul 41 a 36 al termine del secondo quarto grazie alle giocate di Sirakov e Festinese. Il periodo stesso si è concluso con un buzzer da campo a campo di Valerio Costa. Pirossigeno si avvicina anche sul meno tre nel terzo periodo, subendo la tripla di Umberto Indellicato. Con il tonico lungo Mise Diminic, Cosenza ha la forza per impattare sul 48-48 e volare in vantaggio. Molto bene il giovane Montemurro per gli ospiti.

A quel punto sale in cattedra Petrovic: giocate dall’alta scuola, gioco ragionato ma effervescente, penetrazioni ed anche una bella schiacciata. La Dierre ritorna avanti e tra terzo e quarto periodo tiene botta (il terzo quarto terminerà 56 a 53), mantenendo il vantaggio nonostante le ripetute triple di Shvets. La gara si è conclusa con una bella schiacciata di Rubino per gli ospiti. Il test che serviva. Il campionato di avvicina: si avvicina il 27 settembre, data dell’esordio in campionato che vedrà la Dierre Basketball impegnata in trasferta a Trapani, sul campo della Virtus. Un debutto impegnativo ma stimolante, che la squadra vuole preparare nel migliore dei modi.