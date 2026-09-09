Dierre Basketball, il preparatore Santisi: “solo lavoro. Società seria e ragazzi stupendi”

La Dierre Basketball Reggio Calabria, formazione partecipante al campionato di Serie C Unica, ha ufficializzato nelle scorse settimane la nomina di Andrea Santisi come nuovo preparatore atletico per l’imminente stagione sportiva. Profilo già noto nel panorama del calcio e del futsal reggino, con esperienze maturate fino alla Serie A2, Santisi mette ora a disposizione della società cestistica un bagaglio tecnico di tutto rispetto, che include il patentino UEFA C, la specializzazione in fitness funzionale e il titolo di chinesiologo.

Ai microfoni della società, il nuovo preparatore per fare il punto sulle prime settimane di lavoro e sulle aspettative per la stagione che sta per cominciare. Come va in questa nuova avventura proiettato nel mondo della pallacanestro?

“Veramente bene. Con tanto sorprendente e non mi sarei aspettato un coinvolgimento così grande. Sono una società serissima, innanzitutto, ma già lo sapevo. E ragazzi stupendi, dediti al lavoro, molto bravi e sanno quando poter scherzare, sanno soprattutto quando puoi lavorare“.

Ci vuoi spoilerare come si sta svolgendo il tuo lavoro in questo precampionato?

“Abbiamo fatto una prima settimana di ricondizionamento per cercare di portare tutti allo stesso livello e cercare di limitare al meglio, al minimo, gli infortuni. Adesso inizieremo la preparazione vera e propria dove faremo tanta forza esplosiva, tanta forza, forza resistente, tutto quello che il basket richiede, tutto quello che il loro fisico richiede“.

Quanto ti ha spinto ad accettare la proposta del presidente Filianoti?

“La serietà, soprattutto l’organizzazione, anche questa società. Tante, tante cose che non si vedono in giro. Veramente buon campionato, buona preparazione“.

Come ti trovi col coach?

“Col coach Dario Lo Storto davvero bene. Abbiamo la stessa filosofia. Lavoro, lavoro, lavoro, solo duro lavoro, nient’altro. Quindi è giusto concentrarcii verso i nuovi obiettivi“.