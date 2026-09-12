Dierre Basket, il Memorial Salvo Sottile è il nuovo banco di prova per i bianco-blu

La preparazione estiva entra nella fase decisiva per la Dierre Basketball Reggio Calabria. Dopo le prime settimane di lavoro sotto la guida del nuovo staff tecnico e del nuovo preparatore Santisi, la formazione bianco-blu è pronta ad affrontare un nuovo appuntamento di rilievo in vista della stagione ufficiale. Il secondo Memorial Salvo Sottile, in programma il 12 e 13 settembre al Pala Milone di Milazzo, rappresenterà infatti un importante banco di prova per il gruppo del presidente Filianoti, chiamato a misurarsi contro avversarie di categoria superiore per aumentare il ritmo e verificare i progressi compiuti durante la preparazione.

Il calendario della Dierre è già definito. Dopo il primo test stagionale disputato in casa del Catanzaro, la squadra reggina tornerà ad affrontare formazioni impegnate nel campionato di B Interregionale, un confronto utile per valutare la crescita del gruppo e mettere alla prova automatismi e condizione fisica. Per coach Dario Lo Storto sarà un’occasione importante per analizzare il lavoro svolto finora e raccogliere indicazioni in vista dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie C Unica.

La due giorni di Milazzo prenderà il via sabato 12 settembre alle ore 17 con la sfida inaugurale tra Basket School Messina e Barcellona. A seguire toccherà alla Dierre Basketball Reggio Calabria, che affronterà i padroni di casa degli Svincolati Milazzo. Un appuntamento che arriva nel momento più intenso della preparazione e che consentirà ai bianco-blu di confrontarsi con squadre di alto livello, proseguendo il percorso di costruzione in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.