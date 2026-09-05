Dierre Basket, arriva il giovane talento Davide Vozza: “scelta Reggio Calabria per crescere, gruppo giovane e affiatato”

La Dierre Basketball Reggio Calabria accoglie il suo nuovo talento: è ufficiale l’arrivo di Davide Vozza, play-guardia pugliese classe 2007 pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie C Unica Sicilia-Calabria. Il giovane cestista arriva in riva allo Stretto dopo le esperienze maturate in Campania ed Emilia-Romagna e si presenta con entusiasmo e ambizione, con l’obiettivo di crescere all’interno del progetto della società reggina. “Sono qui per crescere e fare bene con questa squadra”, ha dichiarato Vozza nelle prime parole da nuovo giocatore della Dierre.

Cresciuto cestisticamente tra Assi Brindisi, Castelnovo ne’ Monti e PSA Campus Sant’Antimo, Vozza ha scelto Reggio Calabria dopo il confronto con la società e lo staff tecnico, convinto dalla possibilità di intraprendere un percorso di crescita importante. “Le prime settimane di lavoro? C’è tantissimo da fare, ma partiamo da questa scelta”, ha esordito Vozza in un’intervista diffusa dal club. “Ho scelto Reggio Calabria perché poteva essere una grande possibilità. Ho avuto buoni feedback da parte del coach e dei dirigenti: mi hanno presentato questo progetto come una possibilità di crescita personale molto importante”.

Il giovane atleta racconta anche il suo primo rapporto con la città dello Stretto, un luogo che conosceva soprattutto attraverso i racconti e una precedente esperienza familiare legata al basket. “Reggio Calabria? Ne avevo sentito parlare molto, ma personalmente non conoscevo quasi nessuno”. “Mio papà ha fatto la Summer League qui due anni fa, quindi c’è un ricordo positivo”.

Un giocatore versatile tra difesa, attacco e tiro da tre

Sul parquet Vozza si descrive come un giocatore completo, capace di mettere a disposizione della squadra diverse caratteristiche tecniche e tattiche. La sua versatilità, unita all’atletismo e alla visione di gioco, rappresenta uno degli elementi che hanno spinto la Dierre a puntare su di lui nonostante la giovane età. “Sono un giocatore molto versatile, dalla difesa all’attacco. Sono molto altruista per i compagni e spero di fare bene per questa squadra”. Il play-guardia pugliese abbina infatti capacità atletiche, intelligenza cestistica, una buona lettura delle situazioni di gioco e una particolare pericolosità nel tiro dalla lunga distanza, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il campionato che sta per iniziare.

Per Vozza il prossimo campionato rappresenta anche una nuova esperienza dal punto di vista ambientale e sportivo. Dopo aver giocato in Campania ed Emilia-Romagna, il giovane cestista si prepara ad affrontare per la prima volta con continuità il girone che coinvolge Sicilia e Calabria. “Per me è una novità: sono stato in Campania e in Emilia-Romagna, ma in Sicilia praticamente mai. In Calabria ho giocato una volta contro Castrovillari e mi hanno detto che sono ambienti caldi, anche se lontani”, racconta. “Il girone? È una scoperta, ma sono pronto ad affrontarlo”.

L’entusiasmo per il gruppo e il rapporto con coach Lo Storto

Le prime sensazioni all’interno della squadra sono state positive per il nuovo arrivato, che ha trovato un gruppo giovane ma già unito e pronto a lavorare per raggiungere gli obiettivi stagionali. “È un gruppo molto giovane, ma c’è già un bel legame. Spero che possiamo fare molto bene insieme, con il coach mi sto trovando molto bene”. Parole positive anche per l’allenatore Dario Lo Storto, descritto da Vozza come un tecnico esigente ma capace di trasmettere energia e competenza. “È molto tosto, ma nel senso positivo. Ha molta esperienza nonostante sia giovane. Vedremo cosa riusciremo a fare”. Con l’arrivo di Davide Vozza prende dunque forma una Dierre Basketball Reggio Calabria che punta anche sui giovani talenti per affrontare la nuova stagione. Un innesto di prospettiva, chiamato a crescere e a contribuire al percorso della squadra nel campionato di Serie C Unica Sicilia-Calabria.