Diamante ospita la Summer School del M5S: tre giorni di formazione politica con Conte, Tridico e ospiti internazionali

Diamante si prepara ad accogliere la Summer School del Movimento 5 Stelle, un appuntamento dedicato alla formazione politica e al confronto sui grandi temi del presente e del futuro. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, la cittadina del Tirreno cosentino ospiterà tre giornate di lezioni, dibattiti e incontri promossi dalla Scuola di Formazione del M5S, coordinata dall’europarlamentare e capodelegazione del Movimento a Bruxelles Pasquale Tridico, insieme al Network Giovani. L’iniziativa vedrà la partecipazione di giovani provenienti da tutta Italia e coinvolgerà docenti universitari, diplomatici, analisti ed esponenti delle istituzioni, con la Calabria scelta come sede dell’edizione 2026.

Il programma: geopolitica, democrazia ed economia al centro del confronto

I lavori prenderanno il via venerdì 25 settembre con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali di Pasquale Tridico e Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle con delega alle politiche giovanili e ai rapporti con il Network Giovani. Alle ore 18.30 si terrà la prima sessione dal titolo “La transizione globale tra crisi e guerre”, con gli interventi di Marco Carnelos, già ambasciatore d’Italia in Iraq e inviato speciale del Governo italiano per il Medio Oriente, e Greta Cristini, analista geopolitica, reporter di guerra e scrittrice. La serata proseguirà con la cena in struttura, musica e momenti di networking.

Sabato 26 settembre sarà dedicato alla formazione. Alle ore 10 la sessione “Crisi della democrazia o crisi senza democrazia?” vedrà protagonisti lo storico e scrittore Piero Bevilacqua e Francesco Pallante, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino. Alle 11.30 spazio al tema “L’economia nella grande trasformazione”, con gli interventi di Andrea Roventini, professore ordinario di Economia politica alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, e Antonella Stirati, professoressa ordinaria di Economia politica all’Università Roma Tre.

Il pomeriggio sarà dedicato alle attività di gruppo e alla visita di Diamante. Alle 17.30, sul lungomare, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte presenterà il suo libro “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia” (Marsilio), in dialogo con il giornalista Luca Telese. L’incontro sarà aperto al pubblico ed è organizzato dall’Asprom, Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno, e dall’Accademia Italiana del Peperoncino. La giornata si concluderà alle 20.30 con la cena e il dialogo con i due presidenti di Regione espressi dal Movimento 5 Stelle: Roberto Fico, presidente della Campania, e Alessandra Todde, presidente della Sardegna.

La giornata conclusiva e le parole di Tridico

Domenica 27 settembre, alle ore 10, si svolgerà l’ultima sessione dal titolo “Idee nuove per il mondo che cambia”, con Geminello Preterossi, professore ordinario di Filosofia del diritto e Storia delle dottrine politiche all’Università di Salerno, Stefano Fassina di Patria e Costituzione e Pino Arlacchi, già vicesegretario dell’Onu, deputato europeo e parlamentare italiano. Alle 11.30 sono previste le conclusioni di Giuseppe Conte, mentre alle 12.45 si terranno i saluti finali di Pasquale Tridico e Vittoria Baldino. Proprio Tridico ha spiegato il significato dell’iniziativa e il ruolo della formazione politica nel percorso del Movimento 5 Stelle.

“La Scuola di Formazione è nata da un’esigenza precisa: la politica ha bisogno di studio, di competenze e del confronto con chi conosce a fondo i fenomeni che è chiamata a governare”, dichiara Pasquale Tridico. “Con la Summer School portiamo questo metodo fuori dalle aule e lo mettiamo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze del Network Giovani”.

L’europarlamentare sottolinea anche la scelta dei temi affrontati durante le tre giornate di lavori. “Abbiamo costruito un programma che affronta le grandi questioni del nostro tempo: le guerre e gli equilibri globali, la tenuta delle democrazie, un’economia attraversata da trasformazioni profonde. Su ciascuno di questi temi – prosegue l’europarlamentare – abbiamo chiamato studiosi, diplomatici e analisti di primo piano, con sensibilità diverse tra loro. Formarsi significa misurarsi con la complessità, senza scorciatoie”.

La Calabria scelta come sede: “Diamante accoglierà ragazzi arrivati da tutta Italia”

Tridico ha evidenziato anche il valore simbolico della scelta della Calabria come sede della Summer School, collegandola al tema delle opportunità per i giovani del Mezzogiorno. “Ospitare questa edizione in Calabria ha per me un valore particolare. Il Mezzogiorno – sottolinea Tridico – viene raccontato troppo spesso come la terra da cui i giovani partono. Per tre giorni Diamante accoglierà ragazzi arrivati da tutta Italia per discutere del futuro del Paese. Ringrazio la comunità di Diamante per l’ospitalità”.

Infine, il coordinatore della Scuola di Formazione del M5S ha collegato l’appuntamento al percorso di ascolto avviato nei territori. “Con Nova abbiamo raccolto nei territori le proposte dei cittadini che confluiranno nel programma della coalizione progressista. La Summer School – conclude Pasquale Tridico – è il passo successivo: preparare una classe dirigente giovane e competente, capace di trasformare quelle proposte in scelte di governo”.