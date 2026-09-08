Diamante, novità da Trenitalia: nuovi treni per il Festival del Peperoncino | INFO

In occasione del “Festival del peperoncino” in programma a Diamante, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Calabria e con ArtCal committenti del servizio, ha attivato due treni straordinari notturni, in circolazione sabato 12 settembre per facilitare la mobilità dei partecipanti all’evento. I due treni straordinari agevoleranno il deflusso dei partecipanti all’evento, verso Sapri e in direzione Lamezia Terme.

I treni partiranno da Lamezia Terme Centrale alle 23:55 (con fermata a Diamante all’1.11) e da Sapri alle 23.40, con fermata a Diamante alle 0.26. Le altre fermate intermedie sono: Amantea, Paola, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Acquappesa, Cetraro, Capo Bonifati, Belvedere Marittimo, Grisolia, Marcellina, Scalea, Praja, Marina di Maratea, Maratea e Acquafredda.

I treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per partecipare agli eventi in programma al “Festival del peperoncino” di Diamante.

I canali di acquisto sono aggiornati. È consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta.