Desaparecidos argentini e memoria: Claudio Fava presenta a Barcellona Pozzo di Gotto il romanzo “Non ti fidare”

Il dramma dei desaparecidos argentini, il peso della memoria e il confine fragile tra colpa e affetto. Saranno questi i temi al centro della presentazione di “Non ti fidare”, l’ultimo romanzo di Claudio Fava edito da Fandango Libri, in programma giovedì 17 settembre 2026 alle 18:30 al Museo etno-antropologico “Nello Cassata”. L’iniziativa è stata curata dalla Direzione Cultura dell’Ente metropolitano, diretta da Anna Maria Tripodo, e ideata dalla responsabile dell’Ufficio Gestione Beni e Strutture di Rilevanza Culturale, Nuccia di Gennaro.

Il libro racconta la storia di Stella Carnevale, un’insegnante di geografia la cui vita viene stravolta da una drammatica scoperta. Dopo la morte della madre e l’arresto del padre, un ex colonnello argentino, il test del DNA rivela che la donna è in realtà figlia di due oppositori politici fatti sparire durante la dittatura militare. L’uomo che l’ha cresciuta con amore si rivela così il presunto responsabile della morte dei suoi veri genitori. Partendo da questo dramma personale, Fava esplora un lacerante interrogativo morale: la possibilità di scindere l’affetto filiale dalla colpa storica e giudiziaria.

L’evento si aprirà con i saluti del sindaco metropolitano Federico Basile e della sindaca di Barcellona Pozzo di Gotto, Melangela Scolaro.

A confrontarsi con l’autore saranno lo storico dell’America Latina Daniele Pompejano e il giornalista Salvo Saccà.