Delegazione di Lazzaro chiusa? Il Vice Sindaco di Motta San Giovanni fa chiarezza

La delegazione di Lazzaro non chiude, ma amplia i propri servizi a disposizione della cittadinanza. A comunicarlo ufficialmente è il vicesindaco del Comune di Motta San Giovanni, Rocco Campolo, intervenuto per chiarire alcune voci circolate nelle ultime settimane riguardo al futuro della sede decentrata. “Nelle ultime settimane si era diffusa la voce che la delegazione di Lazzaro fosse stata chiusa. Voglio tranquillizzare tutti comunicando ufficialmente che la delegazione di Lazzaro non solo rimarrà aperta ma ha aumentato i servizi a favore dei cittadini!”, afferma Campolo. La novità principale riguarda il potenziamento degli uffici presenti nella sede di Lazzaro, con il ritorno del servizio dell’ufficio tributi, che dopo diversi anni ha ripreso a ricevere direttamente i cittadini presso la delegazione. L’attività, inizialmente prevista per una giornata alla settimana, è stata ora ampliata a due appuntamenti settimanali.

Accanto all’ufficio tributi arriva anche un nuovo servizio dedicato all’ufficio tecnico e urbanistica, che per la prima volta sarà disponibile presso la delegazione di Lazzaro. Anche in questo caso gli incontri con i cittadini si svolgeranno due volte alla settimana. Gli uffici saranno accessibili non soltanto ai residenti di Lazzaro, ma a tutti i cittadini del Comune di Motta San Giovanni e anche a utenti provenienti dall’esterno che abbiano necessità di usufruire dei servizi.

Gli orari comunicati dall’Amministrazione sono i seguenti:

Ufficio tributi: martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Ufficio tecnico/urbanistica: lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.

Campolo: “Grande attenzione alla delegazione di Lazzaro”

Il vicesindaco sottolinea l’impegno dell’Amministrazione nel mantenere e rafforzare il presidio territoriale di Lazzaro, ricordando anche gli interventi effettuati sulla struttura negli anni passati. “A questo si aggiunge (sempre 2 volte a settimana) anche il servizio dell’ufficio tecnico che mai in passato ha ricevuto i cittadini a Lazzaro. Potranno accedervi chiaramente non solo i lazzaresi ma tutti i cittadini del nostro Comune e non solo. C’è grande attenzione alla delegazione di Lazzaro che tra l’altro è stata ristrutturata circa 2 anni fa”.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale continua a garantire i servizi anche presso la sede centrale di Palazzo Alecce a Motta, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Campolo evidenzia inoltre come siano state mantenute aperture straordinarie degli uffici comunali anche nel periodo estivo. “Tutto questo senza trascurare i servizi presso la sede comunale di Palazzo Alecce a Motta dove sono in corso lavori di ristrutturazione e dove tra l’altro si è garantito il servizio pomeridiano anche a luglio ed agosto cosa che fino a qualche anno fa non avveniva”.

Campolo ha poi ringraziato il sindaco Giovanni Verduci e l’intera Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata rispetto alle proposte avanzate sul tema del decentramento dei servizi. “Ringrazio tutta l’amministrazione ed in particolare il sindaco Giovanni Verduci per la disponibilità dimostrata in merito alle mie proposte. Da delegato al decentramento non posso che essere soddisfatto anche nel vedere che sono tante le persone che stanno apprezzando questa iniziativa”. L’obiettivo, secondo il vicesindaco, è quello di continuare a lavorare per rendere ancora più efficiente il presidio territoriale e ampliare ulteriormente le attività disponibili per i cittadini. “Termino dicendo che si sta lavorando per provare ad aumentare ulteriormente l’operatività della delegazione di Lazzaro e non solo”.