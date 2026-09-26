Decollatura, inaugurata la nuova palestra del Liceo scientifico del “L. Costanzo” | FOTO

Una pioggia copiosa ha bagnato l’inaugurazione della palestra del Liceo scientifico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Costanzo”, a Decollatura, in provincia di Catanzaro. Un momento importante e per certi versi storico, poiché la scuola, anche prima di far parte del suddetto blocco didattico, non aveva mai avuto una struttura propria per svolgere attività fisiche e sportive. Insieme al Dirigente, Maria Francesca Amendola e al Dsga, Giuseppe Ferrise, erano presenti all’evento, tra gli altri, i due sindaci di Decollatura e Soveria Mannelli, Raffaella Perri e Michele Chiodo, il presidente della provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, il presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Pascuzzi, il sindaco della vicina Bianchi, Pasquale Taverna e alcuni rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, oltre al nuovo parroco di Decollatura, don Biagio Palmeri, coadiuvato dal vice, don Giuseppe Bernardini.

“Fa piacere – ha esordito Mormile che ha aperto gli interventi – essere qui oggi perché questa struttura è il simbolo della vicinanza della Provincia alle aree interne che, purtroppo, soffrono del fenomeno negativo dello spopolamento. Questi sono piccoli tasselli che vanno piano piano ad arginare il problema e ad impedire ulteriori emorragie. Qui a Decollatura – ha concluso Mormile – grazie alle capacità di dirigenti come la vostra, esistono scuole di alta qualità capaci di preparare i giovani ad un prosperoso futuro nel mondo del lavoro. Giovani che però, devono avere strutture adeguate e gli enti territoriali servono proprio a garantire su questo”.

Il sindaco di Decollatura, Perri, si è rallegrata e si è detta orgogliosa della felice conclusione dei lavori che hanno “Finalmente dato a questa scuola, che ho frequentato da ragazza, una palestra. Noi usufruivamo, per fare educazione fisica, di strutture adattate che non soddisfacevano, ovviamente, le nostre esigenze. Ringrazio la scuola nella persona della dirigente Amendola, la ditta che ha portato a termine i lavori, ma il plauso più grande voglio farlo all’amministrazione provinciale che ha creduto fortemente in questo progetto perché la scuola deve essere un presidio di cultura di legalità e di crescita, che attragga i giovani e che eviti lo svuotamento di questi territori la scuola, la ditta che ha eseguito i lavori, per questo importante traguardo raggiunto che dà a Decollatura un altro spazio fruibile”.

Il sindaco ha, inoltre, annunciato l’allestimento di quattro laboratori che faranno parte del Centro Territoriale per l’occupabilità e la promozione dello spirito di iniziativa e di auto-imprenditorialità e che saranno attivi in stretta sinergia proprio con il “Costanzo” su varie aree d’interesse lavorativo e professionale.

Prima del canonico taglio del nastro, ha concluso gli interventi la prof. Amendola. “I migliori investimenti dello Stato sono quelli fatti sulla scuola perché i ragazzi sono il futuro, non è retorica. La scuola vive quando i ragazzi sono presenti. Tutto quello che faccio, che facciamo è per loro, per i ragazzi di Decollatura, Soveria e, non dimentichiamo, Lamezia dove ci sono gli altri nostri poli scolastici. Devo dire – ha concluso Amendola – davvero grazie al presidente Mormile e ad Antonio (Leone Servizio Autonomo Edilizia e Programmazione Scolastica, presente anch’egli all’evento ndr) che rispondono sempre appena sollecitati per qualsiasi esigenza”.

Dopo il taglio del nastro sono stati visitati i locali della nuova palestra e benedetti dal nuovo sacerdote don Biagio Palmeri.