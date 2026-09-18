De Luca lancia l’FC Taormina: “portate con orgoglio il nome della città”

Un progetto sportivo nato dalla passione di un gruppo di giovani taorminesi e dalla volontà di costruire una realtà capace di rappresentare la città dentro e fuori dal campo. È questa la storia dell’FC Taormina, società che si prepara ad affrontare il nuovo campionato di Prima Categoria e che è stata presentata ufficialmente alla presenza del sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha voluto incontrare dirigenti, staff e calciatori per rivolgere loro il proprio sostegno. Il primo cittadino ha sottolineato il valore di un’iniziativa che va oltre il semplice aspetto agonistico, mettendo al centro il ruolo sociale dello sport e il protagonismo delle nuove generazioni. “Oggi sono passato a salutare i ragazzi dell’FC Taormina in occasione della presentazione ufficiale della squadra, pronta ad affrontare il nuovo campionato di Prima Categoria”, ha dichiarato De Luca.

Dieci giovani dirigenti taorminesi alla guida del progetto

L’elemento che ha maggiormente colpito il sindaco riguarda la composizione della società: un gruppo di giovani amministratori sportivi che ha scelto di investire energie e tempo nella propria comunità. “Una realtà nata appena lo scorso anno, ma che porta con sé un elemento che considero particolarmente significativo: è un progetto costruito da dieci giovani dirigenti, tutti taorminesi, con un’età media di 30 anni, che hanno deciso di mettersi in gioco e assumersi la responsabilità di far crescere qualcosa di importante per la propria città”, ha spiegato Cateno De Luca. Un percorso che nasce quindi dalla volontà di creare un punto di riferimento sportivo locale, affidato a una nuova generazione di dirigenti pronti a costruire un’identità condivisa attorno alla squadra.

Oltre 60 tesserati e una società fondata sull’identità territoriale

L’FC Taormina ha già raggiunto numeri significativi per una realtà nata soltanto recentemente. La società coinvolge infatti oltre 60 tesserati tra calciatori, dirigenti e componenti dello staff, con l’obiettivo di consolidare un progetto basato sulla partecipazione e sul legame con il territorio. “Con sacrificio, passione e idee nuove, l’FC Taormina coinvolge già oltre 60 tesserati tra atleti, dirigenti e staff, puntando con forza sull’identità territoriale e sul valore sociale dello sport”, ha affermato il sindaco. Un messaggio che evidenzia come il calcio, soprattutto a livello dilettantistico, possa rappresentare uno strumento di aggregazione e crescita per una comunità.

Il calcio come aggregazione e senso di appartenenza

Nel suo intervento, De Luca ha rimarcato il ruolo dello sport come elemento capace di creare relazioni, trasmettere valori e rafforzare il rapporto tra cittadini e territorio. “Perché una società sportiva non è soltanto una squadra che scende in campo. È aggregazione, condivisione, educazione ai valori dello sport e, soprattutto, senso di appartenenza”, ha dichiarato il sindaco di Taormina. Una visione che supera il risultato sportivo e guarda alla funzione educativa e sociale delle associazioni sportive, soprattutto quando riescono a coinvolgere giovani e famiglie.

De Luca: “giovani taorminesi scelgono di investire nella propria comunità”

Il sindaco ha espresso apprezzamento per la scelta dei giovani dirigenti dell’FC Taormina, sottolineando il valore di chi decide di dedicare tempo e risorse alla propria città. “Mi fa piacere vedere giovani taorminesi scegliere di investire tempo ed energie nella propria comunità, trasformando la passione per il calcio in un progetto capace di creare legami e rafforzare l’attaccamento alla nostra città”, ha aggiunto De Luca. Un riconoscimento rivolto a chi ha deciso di trasformare una passione personale in un’iniziativa collettiva, con l’obiettivo di costruire una realtà sportiva stabile e radicata.

L’augurio per il nuovo campionato: “portate con orgoglio il nome di Taormina”

In vista dell’inizio della nuova stagione, il sindaco ha rivolto un messaggio di incoraggiamento alla squadra, ai dirigenti e a tutto lo staff. “A tutta la società, ai dirigenti, allo staff e ai ragazzi va il mio augurio per questa nuova stagione”, ha dichiarato. Poi l’invito finale rivolto ai protagonisti del progetto sportivo: “portate con orgoglio il nome di Taormina in ogni campo. Buon campionato”.