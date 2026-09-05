De Luca accelera sulle Regionali, a Catania la presentazione dei candidati del Governo di Liberazione

È convocata per lunedì 7 settembre, alle ore 10.00, a Catania, presso la sede distaccata dell’Assemblea Regionale Siciliana di Palazzo Minoriti, in via Etnea 73, la conferenza stampa del Governo di Liberazione guidato da Cateno De Luca. Nel corso dell’incontro saranno presentati ufficialmente i dieci candidati e candidate del collegio di Catania, nell’ambito del percorso di costruzione delle liste in vista delle prossime elezioni regionali siciliane.

L’appuntamento di Catania rappresenta una nuova tappa del percorso politico e organizzativo avviato dal Governo di Liberazione sul territorio regionale. Alla conferenza stampa interverrà Cateno De Luca, che illustrerà la composizione della squadra e i prossimi passaggi del progetto politico.