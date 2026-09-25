Davide Barberi porta Reggio Calabria in Vietnam: il giovane talento rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Astronomia

La Calabria guarda ad Hanoi con orgoglio grazie a Davide Barberi, giovane studente del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, protagonista di una prestigiosa esperienza internazionale nel campo dell’Astronomia. Barberi è infatti impegnato con la squadra italiana nelle competizioni internazionali che si stanno svolgendo in Vietnam, dopo aver conquistato nei mesi scorsi la categoria Senior ai Campionati Italiani di Astronomia e aver ottenuto anche la menzione speciale per la migliore prova teorica.

Un risultato che ha attirato anche l’attenzione delle istituzioni regionali. Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha rivolto un messaggio di sostegno al giovane talento reggino, ricordando il percorso compiuto e il valore della sua partecipazione a una competizione di livello mondiale. “A Davide Barberi rivolgo un grande in bocca al lupo per questa straordinaria esperienza internazionale che lo vede protagonista. Pochi mesi fa ho avuto il piacere di conoscerlo e premiarlo a Palazzo Campanella per gli eccellenti risultati ottenuti ai Campionati Italiani di Astronomia. Oggi vederlo rappresentare l’Italia in Vietnam in una competizione di così alto livello è motivo di grande orgoglio per tutta la Calabria”, ha dichiarato Cirillo.

Dal successo ai Campionati Italiani alla sfida internazionale in Vietnam

La partecipazione di Barberi alla competizione internazionale di Astronomia ad Hanoi arriva al termine di un percorso di crescita e di successi nelle competizioni nazionali. Lo studente del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” aveva infatti conquistato il primo posto nella categoria Senior ai Campionati Italiani di Astronomia, distinguendosi anche per la qualità della preparazione teorica attraverso una menzione speciale dedicata alla migliore prova.

Il percorso del giovane studente era stato già riconosciuto lo scorso giugno, quando Davide, insieme ad altri ragazzi calabresi protagonisti nelle competizioni nazionali di Astronomia, era stato ricevuto e premiato dal presidente Cirillo durante una cerimonia organizzata al Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella. In quella occasione era stato rivolto proprio a Barberi un augurio speciale in vista dell’appuntamento internazionale in Vietnam, insieme al sostegno agli altri studenti chiamati a rappresentare l’Italia in importanti competizioni scientifiche.

Cirillo: “Davide rappresenta quella Calabria giovane che studia e coltiva il proprio talento”

Nel messaggio rivolto allo studente reggino, il presidente del Consiglio regionale sottolinea il valore simbolico del risultato raggiunto da Barberi, indicandolo come esempio di una generazione capace di emergere attraverso studio, impegno e passione. “Davide rappresenta quella Calabria giovane che studia, si impegna e coltiva il proprio talento con passione e determinazione”, afferma Cirillo. Il presidente del Consiglio regionale evidenzia inoltre come la presenza di giovani calabresi nelle competizioni internazionali rappresenti una testimonianza delle capacità che possono nascere dal territorio. “La presenza di nostri ragazzi in competizioni internazionali così prestigiose dimostra che dalla Calabria possono partire storie di eccellenza capaci di confrontarsi ai massimi livelli”, aggiunge Cirillo.

Nel suo intervento conclusivo, Cirillo rivolge un pensiero anche alla famiglia di Davide Barberi, alla scuola e a tutte le persone che hanno accompagnato il giovane nel percorso di formazione e crescita. Un percorso che ha permesso allo studente reggino di arrivare fino alla ribalta internazionale, portando con sé il nome della Calabria e dell’Italia. “A Davide, alla sua famiglia, alla scuola e a quanti lo hanno accompagnato in questo percorso va il nostro sostegno. Adesso lo attende una sfida importante, che sono certo saprà affrontare con talento, impegno e determinazione. Forza Davide, tutta la Calabria fa il tifo per te”, conclude Salvatore Cirillo, accompagnando idealmente il giovane studente nella competizione internazionale di Hanoi.