Daniele Romeo a StrettoWeb: “Roscioli non è reggino? A Sinistra hanno votato Rosy Bindi. Giannetta? Non me l’aspettavo”. E conferma il corteggiamento di FN per Scopelliti

Daniele Romeo, consigliere comunale di Reggio Calabria, esponente di Reggio Futura e storico rappresentante della Destra reggina, è stato ospite della redazione di StrettoWeb per un’intervista sui principali temi politici dell’attualità cittadina e non solo. Nel corso della chiacchierata sono stati affrontati diversi argomenti: dal ritorno in Consiglio comunale dopo 13 anni all’avvio dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, passando per la vicenda Reggina, le prossime elezioni suppletive del collegio uninominale di Reggio Calabria e le dinamiche interne a Futuro Nazionale, il movimento che sostiene la candidatura di Domenico Giannetta e che ha visto il netto rifiuto di Giuseppe Scopelliti.

Romeo ha raccontato le sensazioni legate al ritorno nell’aula di Palazzo San Giorgio dopo oltre un decennio lontano dalla politica istituzionale, spiegando di non aver inizialmente previsto un nuovo impegno amministrativo. “E’ stato emozionante, dopo più di un decennio è come la prima volta. Avevo smesso di fare politica e pensavo di non tornarci, sinceramente, ma alcune condizioni mi hanno spinto a tornare. Nel corso dell’intervista il consigliere comunale ha tracciato anche un primo bilancio dei primi mesi dell’amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro, sottolineando il cambio di passo impresso dalla nuova squadra di governo cittadino. “Cannizzaro è un Sindaco giovane e vulcanico, è partito a razzo, ha mille idee in testa, ci sprona e sin da subito vuole imprimere un cambio di passo”. Tra i primi interventi dell’amministrazione, Romeo ha citato anche il percorso legato alla Reggina, ricordando il ruolo avuto anche da StrettoWeb nel sollevare il tema del futuro del club amaranto.

Suppletive, Romeo: “Reggio Futura sostiene Fabio Roscioli”

Il passaggio centrale dell’intervista ha riguardato le prossime elezioni suppletive del collegio uninominale di Reggio Calabria, con Romeo che ha confermato il sostegno di Reggio Futura al candidato del centrodestra Fabio Roscioli, rispondendo nettamente con una stoccata alle polemiche rispetto al fatto che il candidato non sia reggino: “potrei rispondere ricordando agli amici del CentroSinistra che negli anni hanno votato Rosy Bindi”. Romeo ha poi analizzato la candidatura di Domenico Giannetta con Futuro Nazionale, movimento che affronta la sua prima prova elettorale sul territorio reggino correndo autonomamente. Il Consigliere Comunale rivela chiaramente che non si aspettava una sua candidatura, spiegando perché.

Infine Romeo è intervenuto sulla possibilità, emersa nelle settimane scorse, di una candidatura di Giuseppe Scopelliti con il partito di Roberto Vannacci alle suppletive. Il Consigliere Comunale conferma il fatto che l’ex Governatore abbia declinato l’invito sul nascere “perché tante tematiche di Vannacci sono lontane mille miglia dal nostro pensiero politico”.

Questi solo alcuni brevi passaggi. Di seguito invece il video con l’intervista completa.