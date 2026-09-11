Dama, la Calabria brilla alla Coppa Città di Mori: due podi per i giovani reggini | FOTO

La Calabria protagonista nella Dama Internazionale alla 51ª Coppa Città di Mori, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario damistico nazionale e internazionale. Nella manifestazione disputata presso la Sala comunale “Galetera” di Mori, in provincia di Trento, i giovani rappresentanti calabresi hanno lasciato il segno conquistando due importanti piazzamenti sul podio e confermando il momento di crescita del movimento regionale.

A brillare sono stati in particolare Domenico Martino e Giovanni Martino, entrambi del C.D. Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria, rispettivamente secondo e terzo classificato nel terzo gruppo Open. Buona anche la prestazione del giovanissimo Vincenzo Mandalari, portacolori dell’ASD Dama Bovese “Luigi Condemi” di Bova Marina, presente insieme agli altri calabresi in tutte le specialità previste dal programma.

Coppa Città di Mori, la Calabria conquista due podi

La 51ª edizione della Coppa Città di Mori si è conclusa con grande partecipazione e con un bilancio particolarmente positivo per i rappresentanti della provincia di Reggio Calabria.

La competizione, organizzata dal presidente del circolo locale Riccardo Agosti con la collaborazione degli iscritti, ha richiamato complessivamente 49 atleti provenienti da numerose località italiane e da diversi Paesi esteri.

I partecipanti sono arrivati da Bergamo, Bova Marina, Brescia, Cuneo, Latina, Lecce, Livorno, Mori, Pordenone, Reggio Calabria, Trieste, Udine e Verona, oltre che da Israele, Ucraina, Costa d’Avorio e Senegal.

Un confronto di alto livello che ha trasformato Mori in un punto d’incontro tra differenti scuole damistiche, culture e nazionalità, nel segno dello sport, della competizione e della condivisione.

Domenico e Giovanni Martino sul podio, cresce Vincenzo Mandalari

A rappresentare la Calabria nelle tre specialità di gara sono stati Vincenzo Mandalari, dell’ASD Dama Bovese “Luigi Condemi” di Bova Marina, e Giovanni Martino e Domenico Martino, entrambi appartenenti al C.D. Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria.

Per Domenico Martino è arrivato un prestigioso secondo posto nel terzo gruppo Open, mentre Giovanni Martino ha completato l’ottimo risultato della spedizione reggina conquistando il terzo posto nello stesso raggruppamento.

Segnali positivi anche da Vincenzo Mandalari, giovanissimo talento che ha offerto buone prestazioni nell’arco della manifestazione.

Risultati che certificano ancora una volta il percorso di crescita dei giovani damisti calabresi, ormai capaci di confrontarsi con continuità in competizioni di rilievo nazionale e internazionale.

Tre specialità per mettere alla prova tecnica e strategia

Il programma della manifestazione ha previsto tre diverse specialità: il torneo a coppie, il torneo blitz e il tradizionale torneo standard.

Formule differenti che hanno richiesto agli atleti capacità di adattamento, rapidità di calcolo, concentrazione e profondità strategica, mettendo alla prova sotto diversi punti di vista la preparazione dei partecipanti.

La presenza dei tre rappresentanti calabresi in tutte le specialità ha reso ancora più significativa la trasferta in Trentino, offrendo ai giovani giocatori l’opportunità di maturare ulteriore esperienza agonistica contro avversari provenienti da realtà damistiche differenti.

Stage con la Nazionale italiana di Dama

La trasferta trentina non si è limitata alla competizione. Nelle giornate di giovedì e venerdì si è svolto infatti anche un importante stage tecnico della Nazionale Italiana di Dama, rivolto agli atleti e finalizzato all’approfondimento degli aspetti tecnici, tattici e mentali della disciplina.

Lo stage è stato condotto dai direttori tecnici della Nazionale italiana Daniele Bertè e Gabriele D’Amora, che hanno accompagnato i partecipanti attraverso sessioni di studio, analisi delle partite e confronti sulle più moderne metodologie di preparazione agonistica.

Un’occasione formativa particolarmente significativa per i giovani atleti, che hanno potuto confrontarsi direttamente con tecnici di livello nazionale e approfondire elementi fondamentali per proseguire nel proprio percorso di crescita.

Dama e preparazione mentale, il lavoro con la psicologa dello sport

A completare lo stage è stata la presenza della psicologa dello sport Alice Accornero, che ha affrontato alcuni dei temi sempre più centrali negli sport della mente.

Tra questi la gestione delle emozioni, la concentrazione e l’approccio mentale alla competizione, elementi determinanti anche nella Dama Internazionale, dove la capacità di mantenere lucidità e attenzione può incidere in maniera decisiva sull’esito di una partita.

La componente psicologica si affianca così alla preparazione tecnica e tattica, in un percorso sempre più completo rivolto alla formazione degli atleti.

Il presidente nazionale Bordini si congratula con i damisti calabresi

La 51ª Coppa Città di Mori si conferma quindi una manifestazione di alto profilo, capace di unire competizione, crescita tecnica e rapporti di amicizia tra giocatori provenienti da diverse realtà italiane e internazionali.

Alla presenza del delegato regionale del Trentino della Federazione Italiana Dama, Nunzio Gaglio, il presidente nazionale della disciplina Carlo Bordini si è complimentato con i giovani damisti calabresi per l’impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nel corso della manifestazione.

Un riconoscimento che aggiunge ulteriore valore alla trasferta di Mori e testimonia il lavoro svolto dalle società del territorio nella crescita dei giovani giocatori.

La Dama cresce a Reggio Calabria: ora nuovi appuntamenti nazionali e internazionali

Per la provincia di Reggio Calabria e per l’intero movimento damistico giovanile regionale, i risultati raggiunti in Trentino rappresentano un importante motivo di soddisfazione.

I podi di Domenico Martino e Giovanni Martino e le buone prestazioni di Vincenzo Mandalari confermano infatti la presenza di un gruppo di giovani talenti in continua crescita, in grado di confrontarsi con avversari provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La Dama calabrese guarda così con fiducia ai prossimi appuntamenti nazionali e internazionali, con l’obiettivo di proseguire un percorso che sta portando i giovani reggini a ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama agonistico della disciplina.