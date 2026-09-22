Dall’Alta Velocità alla banchina per navi da crociera a Reggio: le richieste di OrSA Calabria ai candidati alle suppletive, apertura da Giannetta

L’Orsa Confederale Calabria scende in campo in vista delle elezioni suppletive della Camera dei Deputati per il rinnovo del seggio del Collegio uninominale 05 di Reggio Calabria, promuovendo incontri individuali con i candidati per raccogliere impegni concreti sulle principali battaglie portate avanti dal sindacato negli ultimi anni. L’organizzazione sindacale, che si definisce apartitica ed equidistante da tutte le forze politiche e riconosciuta maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, ha spiegato di aver seguito la stessa linea adottata nelle precedenti tornate elettorali, chiedendo agli aspiranti parlamentari un impegno formale nel caso di elezione.

“L’Orsa Confederale Calabria, organizzazione sindacale apartitica ed equidistante da tutte le forze politiche, riconosciuta maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, così come fatto nelle tornate elettorali passate, ha promosso un incontro individuale con i candidati alle prossime suppletive della Camera per il rinnovo del seggio nazionale del Collegio 05 di Reggio Calabria. Ai candidati viene richiesto l’impegno, qualora eletti, di sostenere alcune battaglie che hanno caratterizzato fortemente l’OrSA Calabria”, si legge nella nota diffusa dal sindacato.

Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, Orsa chiede il sostegno al tracciato via litoranea

Tra le priorità indicate dall’Orsa Calabria c’è la battaglia per la realizzazione della nuova linea ferroviaria dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria attraverso il tracciato costiero, una posizione che il sindacato sostiene da diversi anni. “Più segnatamente è stato richiesto il sostegno alla battaglia avviata da diversi anni a supporto del tracciato ferroviario dell’Alta Velocità SALERNO/REGGIO CALABRIA da realizzarsi via litoranea”. L’organizzazione sindacale ricorda inoltre il dibattito che, secondo quanto riportato nella nota, avrebbe riguardato una possibile modifica del progetto con un passaggio attraverso Cosenza anziché lungo il tracciato originario via Paola, evidenziando le conseguenze in termini di costi, tempi di percorrenza ed emissioni.

“Ripetiamo, per coloro che non lo ricordassero, che a un determinato momento il progetto avrebbe subito una deviazione via Cosenza e non più il tracciato originario via Paola, provocando aumenti di costi, di tempi di percorrenza e di CO2”. Secondo l’Orsa Calabria la questione resterà al centro del confronto infrastrutturale dei prossimi anni e proprio per questo il sindacato ha deciso di chiedere preventivamente ai candidati un impegno politico sul tema. “Poiché siamo convinti che la vertenza sarà lunga e che i sostenitori del tracciato via Cosenza non abbasseranno la guardia, l’Orsa ha inteso chiedere preventivamente l’impegno su questa battaglia”.

Porto di Reggio Calabria, la richiesta di una banchina per le grandi navi da crociera

Un altro punto indicato dall’Orsa riguarda il Porto di Reggio Calabria e la necessità di realizzare una struttura adeguata all’accoglienza delle grandi navi da crociera. Il sindacato ricorda il proprio impegno passato per l’istituzione della XVI Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, proposta negli anni 2017/2018 e successivamente accolta dal Governo di allora. “Considerato poi che il nostro sindacato ha sostenuto e proposto con forza (anno 2017/2018) l’istituzione della XVI AUTORITA’ di Sistema Portuale dello Stretto (accolta dal Governo di allora) altro impegno richiesto è quello di sostenere la realizzazione di una banchina idonea alle grandi navi da crociera nell’ambito del Porto di Reggio Calabria”.

Giannetta primo candidato a raccogliere l’impegno dell’Orsa Calabria

Tra i primi candidati ad accogliere l’invito del sindacato è stato Domenico Giannetta, consigliere regionale in carica e candidato alle elezioni suppletive della Camera con Futuro Nazionale. Nel corso dell’incontro, secondo quanto riferito dall’Orsa Calabria, Giannetta avrebbe espresso piena condivisione rispetto alle battaglie indicate. “Tra i primi ad accettare l’invito all’incontro succitato è stato il dr. Domenico Giannetta Consigliere Regionale in carica e candidato per Futuro Nazionale”.

Il sindacato ha quindi comunicato di aver ricevuto dal candidato la disponibilità a inserire le proposte tra le priorità della propria agenda istituzionale in caso di elezione. “Da parte dell’On.le Giannetta c’è stata la piena condivisione al sostegno delle suddette battaglie, anticipando già da subito che porrà nella propria agenda prioritariamente le nostre proposte”. L’Orsa Confederale Calabria ha infine espresso soddisfazione per l’impegno assunto e ha rivolto un augurio di buon risultato elettorale al candidato. “Il sindacato OrSA Calabria, con soddisfazione, ha preso atto dell’impegno assunto ed ha augurato un risultato importante per il candidato dr. Domenico Giannetta”.