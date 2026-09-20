Dalla taglia unica al su misura: la rivoluzione della medicina sartoriale

Per decenni la medicina ha funzionato come un grande magazzino di abbigliamento: se avevi il mal di testa o una patologia polmonare, ti veniva assegnata la “taglia media”, ovvero il farmaco standard con il dosaggio standard calcolato sulla media della popolazione. Oggi questo modello sta lasciando il posto alla medicina sartoriale (nota in ambito scientifico come medicina di precisione o personalizzata): un approccio clinico che non cura semplicemente la malattia, ma cura quella specifica malattia in quel singolo individuo.

​Cosa significa davvero “medicina sartoriale”?

​L’idea alla base è elementare: due persone possono avere la stessa diagnosi sulla carta, ma biologie completamente diverse. La medicina tradizionale si concentra sui sintomi comuni; la medicina sartoriale analizza il profilo biologico unico del paziente attraverso strumenti avanzati:

​ Genetica e genomica: la mappatura del DNA per identificare mutazioni specifiche.

la mappatura del DNA per identificare mutazioni specifiche. ​ Biomarcatori: molecole nel sangue o nei tessuti che segnalano come risponderà l’organismo a un principio attivo.

molecole nel sangue o nei tessuti che segnalano come risponderà l’organismo a un principio attivo. ​Fattori ambientali e stile di vita: alimentazione, esposizione a inquinanti e metabolismo individuale.

​Invece di procedere per tentativi — prescrivendo una terapia e aspettando di vedere se funziona o se provoca effetti collaterali gravi — il medico “prende le misure biologiche” del paziente prima di tagliare la cura.

​Un esempio pratico: il tumore al polmone

​Fino a non molti anni fa, a due pazienti con una diagnosi di tumore al polmone non a piccole cellule veniva somministrata la medesima chemioterapia. Il risultato? Uno migliorava, l’altro no, e spesso entrambi subivano pesanti effetti avversi.

​Con la medicina sartoriale il percorso cambia radicalmente:

​Il prelievo e l’analisi: il tessuto tumorale viene sequenziato geneticamente. ​La scoperta del difetto: si scopre che il Paziente A presenta una mutazione specifica, ad esempio nel gene EGFR, mentre il Paziente B non ce l’ha. ​L’abito su misura: il Paziente A non riceve una chemioterapia generica, ma una pillola a bersaglio molecolare (target therapy) progettata esclusivamente per bloccare la proteina mutata da quel gene difettoso.

​L’effetto è mirato: il farmaco colpisce con precisione quasi chirurgica le cellule malate, risparmiando gran parte di quelle sane e riducendo drasticamente la tossicità. ​Il passaggio dalla medicina statistica alla medicina sartoriale non è una semplice evoluzione tecnologica, ma un cambio di paradigma: la terapia smette di essere un compromesso di massa e diventa un progetto individuale.