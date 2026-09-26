“Dalla Sicilia alla Calabria per sostenere Giannetta”: i Comitati dell’isola a Reggio per il comizio di Futuro Nazionale

Una folta delegazione dei comitati costituenti siciliani di Futuro Nazionale ha attraversato lo Stretto per partecipare al comizio di chiusura della campagna elettorale per le elezioni suppletive, svoltosi il 23 settembre a Reggio Calabria, e manifestare il proprio sostegno a Domenico Giannetta, candidato ufficiale del movimento guidato dall’eurodeputato Roberto Vannacci. La trasferta ha coinvolto numerosi rappresentanti provenienti dalla Sicilia, con una significativa presenza giovanile all’interno della delegazione. Secondo quanto riportato in una nota diffusa dai comitati siciliani, la partecipazione è stata fortemente voluta dai referenti dell’isola ed è stata vissuta come un momento di condivisione politica e organizzativa tra i territori siciliani e calabresi. “La trasferta, vissuta con forte intensità e fortemente voluta dai rappresentanti dell’isola, ha visto una significativa e qualificata partecipazione giovanile” si legge nella nota.

Tra i partecipanti alla manifestazione erano presenti anche alcuni referenti dei comitati di Futuro Nazionale Giovani, realtà che il movimento indica come in crescita sul territorio siciliano. La componente giovanile viene descritta come un elemento centrale del radicamento dell’organizzazione nell’isola, con diversi gruppi composti interamente da ragazzi tra i 16 e i 25 anni. “Tra i membri della delegazione vi erano anche referenti dei comitati Di Futuro Nazionale Giovani. Quella giovanile è una spinta in forte crescita in tutta l’isola: in Sicilia esistono e operano; infatti, diversi dinamici Comitati di Futuro Nazionale composti interamente da giovani tra i 16 e i 25 anni a testimonianza del forte radicamento del movimento tra le nuove generazioni” si legge ancora nella nota.

Il collegamento tra Sicilia e Calabria durante la campagna elettorale

La partecipazione al comizio di chiusura è stata presentata dai promotori come un momento di unione tra le due sponde dello Stretto. I rappresentanti dei comitati siciliani hanno sottolineato il valore simbolico della presenza a Reggio Calabria in una fase considerata decisiva per la tornata elettorale, evidenziando il ruolo di coordinamento svolto da diversi referenti territoriali.

“In un momento decisivo per la tornata elettorale, i territori siciliani e calabresi si sono idealmente uniti sotto la guida di Roberto Vannacci. Un ruolo chiave nell’organizzazione e nel successo logistico della trasferta è stato ricoperto da Peppe Cuzzola, a cui sono andati i più sentiti ringraziamenti della cabina di regia per la straordinaria accoglienza e per aver promosso in prima persona il coordinamento dei referenti siciliani sul suolo calabrese in collaborazione con la Referente del comitato 1766 di Ragusa Mariella Di Domenico” si legge nella nota.

Il sostegno a Giannetta: “Una persona pulita e perbene”

A margine dell’iniziativa, i portavoce dei comitati siciliani hanno voluto rivolgere un messaggio di sostegno a Domenico Giannetta, candidato del movimento alle elezioni suppletive. Le dichiarazioni hanno evidenziato il rapporto costruito durante la campagna elettorale e la volontà di sostenere il progetto politico presentato agli elettori. “Mandiamo un grandissimo in bocca al lupo a Domenico Giannetta”, fanno sapere i portavoce dei comitati siciliani a margine dell’evento. “Una persona pulita, perbene e mossa da una passione autentica. Siamo convinti che Giannetta rappresenti il profilo ideale per dare finalmente voce e concretezza al riscatto della sua amata Calabria”.

La presenza della delegazione siciliana a Reggio Calabria ha quindi rappresentato, secondo quanto comunicato da Futuro Nazionale, un momento di mobilitazione e partecipazione tra i gruppi territoriali del movimento, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni e al collegamento tra le comunità politiche delle due regioni.