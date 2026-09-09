Dalla Germania alla Calabria, il cardiologo Martino aderisce alla Rete dei Talenti promossa da Giusi Princi

“Sono rientrato in Calabria dalla Germania dopo un periodo di formazione in cardiologia interventistica per mettere le mie competenze a disposizione dei cittadini calabresi. Ho da subito sposato il progetto della Rete dei Talenti per la Sanità promossa dall’Onorevole Giusi Princi perché credo che sia una grande opportunità per la condivisione di competenze ed esperienze, per creare protocolli di cura condivisi e garantire la formazione continua dei medici calabresi”. Lo afferma il Dottor Giovanni Martino, Cardiologo Interventista presso l’Ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone, in un videomessaggio pubblicato sui social, ringraziando l’europarlamentare Giusi Princi per aver ideato e promosso la Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, il primo importante network dedicato al censimento e alla valorizzazione di tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione.

Il Dott. Martino, già brillante studente dell’On. Princi ai tempi del liceo, oggi è un affermato Cardiologo Interventista

Il Dott. Martino, già brillante studente dell’On. Princi ai tempi del liceo, oggi è un affermato Cardiologo Interventista ed è Dottorando di ricerca presso l’Università della Calabria. Nei giorni scorsi ha rappresentato la Calabria e l’Italia a Monaco di Baviera al Congresso ESC organizzato dalla Società Europea di Cardiologia. Venuto a conoscenza della nascita della Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, il Dott. Martino ha deciso di offrire la propria testimonianza attraverso un videomessaggio, convinto che “il network possa costituire un punto di raccordo qualificato tra i professionisti calabresi della sanità, poiché favorisce la circolazione del sapere, il confronto tra esperienze e la costruzione di nuove occasioni di collaborazione, con l’obiettivo di trasformare il patrimonio di competenze dei tanti professionisti calabresi in una risorsa concreta per il sistema sanitario regionale”.

Il Dott. Martino ha inoltre rivolto un invito ai colleghi calabresi che operano in Italia e all’estero ad aderire alla Rete

Nel video, il Dott. Martino ha inoltre rivolto un invito ai colleghi calabresi che operano in Italia e all’estero ad aderire alla Rete, affinché “possano contribuire, con il proprio percorso professionale e le proprie esperienze, alla crescita di una comunità scientifica e sanitaria sempre più interconnessa. Il network, infatti, continua a crescere, riscuotendo autorevoli attestazioni di stima e convinto sostegno da parte di qualificati professionisti del settore sanitario, del mondo accademico e delle istituzioni, che ne riconoscono il valore strategico e la portata innovativa”.

Alla Rete dei Talenti hanno aderito professionisti sanitari con oltre 200 specializzazioni

Alla Rete dei Talenti hanno aderito professionisti sanitari con oltre 200 specializzazioni, tra le quali cardiologia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria e altro. Tra gli iscritti al network, professionisti che operano in strutture italiane ed estere, in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda. Per aderire alla rete o ricevere maggiori informazioni compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/).