Dalla Domotek alla Puliservice Volley: Mirko Munafò nuovo assistant coach amaranto in B2

Mirko Munafò, giovane talento del coaching, siciliano, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, continua la sua ascesa nel mondo della pallavolo, con orgoglio, identità e spirito di sacrificio. Dopo aver fatto parte dello staff tecnico della Domotek Volley di Reggio Calabria, contribuendo in modo basilare alla storica stagione del club, per lui si apre oggi un nuovo ed entusiasmante capitolo.

Munafò è stato un tassello fondamentale della Domotek, la squadra di Mister Antonio Polimeni che ha letteralmente vinto tutto(Volo in A2, Coppa Italia e Supercoppa), lasciando un segno indelebile nella storia del volley reggino, calabrese e italiano. Il suo ruolo di scoutman e collaboratore tecnico si è rivelato cruciale, non solo per l’analisi tattica e il lavoro sui dati, ma anche per la crescita del progetto tecnico. In questa avventura, ha contribuito a costruire un gruppo vincente, portando il PalaCalafiore a registrare numeri da urlo, un’emozione che lui stesso ha descritto come qualcosa di indescrivibile.

Ma il suo impegno non si è limitato alla prima squadra. Munafò è stato un faro dei progetti giovanili amaranto, lavorando in sinergia con la Gia.re. di Melito Porto Salvo. Ha curato l’allenamento della prima divisione Femminile e delle giovanili, dimostrando una dedizione totale al movimento pallavolistico locale. La sua carriera è iniziata nella Morgan Volley Barcellona, dove si è formato prima come giocatore, ricoprendo il ruolo di palleggiatore, e poi come allenatore, fino alla scalata con il PSG sempre a Barcellona. Allievo allenatore di primo grado, ha recentemente superato anche il Secondo Grado, dimostrando una costante voglia di crescere e migliorarsi, perfezionando anche l’uso di programmi statistici all’avanguardia.

Oggi, Munafò si mette in gioco con coraggio e orgoglio, accettando una nuova sfida. Diventa ufficialmente l’assistant coach della Puliservice Volley in rosa, che milita in Serie B2. Un nuovo inizio che rappresenta un’ulteriore conferma del suo valore e della sua professionalità, pronta a essere messa al servizio di un nuovo progetto.