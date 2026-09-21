Dalla Calabria parte il dialogo mondiale sull’innovazione etica: a Simeri e Tiriolo il forum “Harmonic Innovation”

Parte dalla Calabria il confronto internazionale sul futuro dell’innovazione e sul rapporto tra tecnologia, persona e società. Dal 23 al 25 settembre prende il via la prima tappa di “Harmonic Innovation: Words of Hope for a Magnifica Humanitas”, il percorso promosso da Entopan, think tank internazionale sui temi dell’economia dello sviluppo e dell’innovazione, in collaborazione con Harmonic Innovation Group S.p.A. Società Benefit e con il gratuito patrocinio del Centro di Alta Formazione Laudato Si’. L’iniziativa, dopo la tappa calabrese, proseguirà a San Francisco e Castel Gandolfo, con l’obiettivo di alimentare un confronto globale sulle sfide generate dall’accelerazione tecnologica e, in particolare, dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale.

Alla base del progetto c’è la volontà di individuare risposte concrete ai cambiamenti prodotti da una trasformazione tecnologica sempre più rapida, con particolare attenzione ai rischi di nuove fratture sociali e di processi di disumanizzazione legati a uno sviluppo non governato. L’iniziativa punta a promuovere forme concrete di attuazione del Magistero della Magnifica Humanitas attraverso l’Harmonic Innovation Ecosystem, piattaforma internazionale impegnata nella costruzione di una visione etica, umanistica e sapienziale dell’innovazione e dei processi di transizione.

Un tema considerato prioritario anche alla luce dei recenti dibattiti internazionali sull’intelligenza artificiale e delle riflessioni provenienti dai principali laboratori mondiali di ricerca, compresi gli appelli di alcune figure del settore sulla necessità di valutare tempi e modalità dello sviluppo tecnologico. Il paradigma dell’Innovazione Armonica, definito dal fondatore di Entopan Francesco Cicione in oltre venticinque anni di attività, propone una visione alternativa sia rispetto ai modelli orientati esclusivamente al massimo profitto, sia rispetto ai modelli fondati sul controllo statalista-tecnologico.

Il primo dialogo in Calabria dedicato al futuro del lavoro e dell’impresa

Il primo appuntamento del percorso si aprirà il 23 settembre e si concluderà il 25 settembre a Simeri Mare. Il tema centrale sarà il senso del lavoro e dell’impresa, uno degli ambiti maggiormente coinvolti dalla trasformazione tecnologica in corso. Il confronto sarà dedicato alla ricerca di un equilibrio tra competitività delle imprese, tutela dei lavoratori e definizione di nuove politiche capaci di accompagnare il cambiamento. La giornata principale, quella del 24 settembre, si svolgerà a Tiriolo, presso l’Harmonic Innovation Hub “Pitagora”, struttura di prossima inaugurazione destinata a diventare il cuore dell’ecosistema dedicato all’Innovazione Armonica. All’evento prenderanno parte numerosi rappresentanti del mondo industriale, finanziario e accademico provenienti da Europa, America e Africa.

Durante la tre giorni sono previsti gli interventi di oltre cento rappresentanti dei principali player industriali, finanziari, accademici e istituzionali nazionali e internazionali. Tra i partecipanti figurano il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione Alessio Butti.

Tra le numerose personalità coinvolte anche Liam Booth-Smith, Yascha Mounk, Keyzom Ngodup Massally, Paolo Benanti, Wanda Ferro, Roberto Occhiuto, Santo Versace, Angelo Ferraro, Paolo Gentiloni, Francesco Profumo, Tiziano Treu, Renato Brunetta, Enrico Giovannini, Leonardo Becchetti, Silvana Perfetti, Andrea Cornetti, Valeria Vittimberga, Diane Galbois-Lehalle e Marco Peronaci.

Il confronto vedrà inoltre la presenza dei cardinali Matteo Maria Zuppi e Fabio Baggio, oltre agli arcivescovi Flavio Pace e Claudio Maniago. I lavori saranno conclusi da Francesco Cicione, presidente di Entopan e presidente e fondatore di Harmonic Innovation Group, insieme al cardinale Baldo Reina, vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma.

Dalla riflessione alla musica: il programma tra plenarie, tavoli e concerti

Il percorso di Harmonic Innovation si svilupperà attraverso due dimensioni parallele. Da una parte il confronto attraverso plenarie e tavoli tematici, dall’altra la musica come linguaggio capace di accompagnare la riflessione sull’armonia tra innovazione e persona. Le plenarie ospiteranno relazioni magistrali e momenti di dialogo collettivo sulle grandi domande legate al futuro del lavoro e dell’impresa, mentre i tavoli tematici coinvolgeranno gruppi ristretti di esperti chiamati a elaborare proposte sui rapporti tra innovazione, lavoro e dignità della persona.

Le serate saranno invece affidate alla musica, con due appuntamenti: il 23 settembre con Stefano Di Battista Quartet – Morricone Stories e il 24 settembre con Noa – Musica e parole per la Pace. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito ufficiale wohforum.org. L’iniziativa è realizzata in partnership con Deloitte, Azimut, Ferraro e Scamar, con la partecipazione istituzionale di INPS.