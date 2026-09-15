Dalla Calabria alla Repubblica Ceca: Antonio Errigo brilla nella Formula 4 CEZ a Brno

Il motorsport internazionale continua a parlare italiano e, questa volta, lo fa attraverso il talento di un giovane pilota calabrese. Sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, Antonio Errigo ha vissuto un weekend da protagonista nel penultimo appuntamento della Formula 4 CEZ Championship (Central European Zone), confermando un percorso di crescita costante al volante della monoposto Tatuus gestita dal team Technorace. Tra l’11 e il 13 settembre, il giovane driver ha affrontato uno dei tracciati più tecnici e impegnativi del calendario europeo, il Masaryk Circuit di Brno, riuscendo a costruire gara dopo gara un rendimento solido e competitivo. Un risultato che premia il lavoro svolto fin dai primi passi nei kart e il percorso di preparazione affrontato nelle competizioni internazionali.

Antonio Errigo ha saputo interpretare al meglio le caratteristiche del circuito ceco, migliorando progressivamente le proprie prestazioni sessione dopo sessione. Il pilota calabrese ha mostrato un ritmo costante sia nelle prove libere sia nei confronti diretti in gara, dimostrando capacità di gestione e competitività nei duelli ruota a ruota. L’ottimo piazzamento nelle posizioni alte della classifica e il risultato conquistato sul podio di categoria rappresentano un ulteriore passo avanti per un giovane talento che sta costruendo la propria esperienza in un ambiente altamente competitivo. Un percorso iniziato dai kart e sviluppato attraverso test e appuntamenti sui principali circuiti europei.

La Formula 4 come trampolino verso il grande motorsport

La crescita di Errigo arriva in un momento particolarmente significativo per le categorie giovanili dell’automobilismo. La recente parabola di Kimi Antonelli, passato in pochi anni dalla Formula 4 alla Formula 1, ha riportato grande attenzione sul ruolo fondamentale dei campionati propedeutici nella formazione dei futuri campioni. In questo scenario, il percorso di Antonio Errigo assume un valore importante anche per il territorio da cui proviene. La Calabria, storicamente legata alla passione per le corse e alle cronoscalate, può oggi trovare in un giovane pilota delle ruote scoperte un nuovo punto di riferimento. Il suo cammino dimostra come talento, preparazione e determinazione possano superare anche i limiti legati alla disponibilità di strutture e percorsi dedicati.

La Formula 4 CEZ rappresenta uno dei primi veri banchi di prova professionali per i giovani piloti che puntano alle categorie superiori. Monoposto identiche, griglie competitive e circuiti storici rendono ogni appuntamento una sfida tecnica e mentale di alto livello. Essere protagonisti in questo campionato significa confrontarsi con alcuni dei migliori talenti emergenti del panorama europeo e costruire le basi per un futuro nel motorsport internazionale. Con il risultato ottenuto a Brno, Antonio Errigo conferma di essere uno dei profili italiani più interessanti da seguire nel percorso verso le grandi competizioni automobilistiche.