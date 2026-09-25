Dalla Baviera a Messina, a Villa Dante torna l’Oktoberfest

Messina si prepara a tornare protagonista con la seconda edizione dell’Oktoberfest, in programma dall’1 al 4 ottobre a Villa Dante. Quattro giornate dedicate alla tradizione bavarese, alla musica, all’intrattenimento e alla convivialità, in un’atmosfera capace di unire lo spirito della Germania all’energia e all’identità della città dello Stretto. Lunedì 28 settembre, alle ore 10.30, si terrà al Centro Polifunzionale “Io Esisto” a Villa Dante, una conferenza stampa di presentazione della 2^ edizione di Oktoberfest a Messina.

L’iniziativa è organizzata da Ma Pro Eventi e Servizi, con la collaborazione del Comune di Messina, Messina Social City e di CSAIn Sicilia

L’iniziativa è organizzata da Ma Pro Eventi e Servizi, con la collaborazione del Comune di Messina, Messina Social City e di CSAIn Sicilia, e si propone di consolidare un appuntamento che, dopo la prima edizione, torna con un programma pensato per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Dalla Baviera a Messina, l’Oktoberfest rappresenta un viaggio tra culture e tradizioni differenti che si incontrano e si contaminano. I colori, i sapori e l’atmosfera della festa bavarese saranno reinterpretati in una chiave tutta messinese, creando un’esperienza che punta a coniugare tradizione, divertimento e socialità.

Il programma della kermesse articolato in momenti di intrattenimento, con musica, spettacoli, animazione e proposte gastronomiche anche ispirate alla tradizione tedesca, trasformeranno Villa Dante in uno spazio di festa e condivisione, dove cittadini, famiglie, giovani e visitatori potranno incontrarsi, divertirsi e vivere l’atmosfera dell’Oktoberfest con un tocco tutto messinese.