Dal Ponte sullo Stretto a SS 106 e Trasversale delle Serre, la Lega scende in campo per le suppletive. Mattiani: “a Reggio sosteniamo Roscioli”

La Lega Calabria conferma il proprio sostegno a Fabio Roscioli, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre nel collegio di Reggio Calabria. A ribadirlo è il commissario provinciale della Lega Calabria di Reggio Calabria, Giuseppe Mattiani, che sottolinea la compattezza della coalizione e la volontà di proseguire il percorso politico avviato sul territorio. Nei giorni scorsi il centrodestra aveva ufficializzato il sostegno unitario a Roscioli con un’iniziativa a Palazzo Campanella, alla presenza del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto e del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, lanciando un messaggio di coesione in vista della consultazione elettorale.

Mattiani ribadisce che la candidatura di Roscioli rappresenta, secondo la linea del partito, una scelta legata alla continuità amministrativa e politica sulle principali questioni che interessano la Calabria. “La Lega Calabria è schierata convintamente al fianco di Fabio Roscioli. Lo abbiamo detto e lo vogliamo ribadire con assoluta convinzione. La nostra è una scelta dettata dalla coerenza che ci ha sempre contraddistinto, ma determinata anche dalla necessità di garantire continuità al lavoro che in questi anni abbiamo intrapreso sul territorio e che non intendiamo abbandonare”.

“Penso alle infrastrutture, alla S.S.106, al Ponte sullo Stretto, alla Trasversale delle Serre, alla Diga sul Metramo sulla quale siamo attenti e vigili, ma anche alla Sanità e alle infrastrutture sanitarie. La scelta di Fabio ha questo significato politico, continuità e concretezza. Su di Lui riponiamo grande fiducia e siamo convinti che saprà interpretare e portare avanti al meglio le istanze e le necessità della nostra gente”.

In primo piano infrastrutture e sanità

Nel messaggio della Lega vengono richiamati alcuni dei principali dossier strategici per il territorio calabrese: dalle grandi opere infrastrutturali, come la S.S.106, il Ponte sullo Stretto e la Trasversale delle Serre, fino alla Diga sul Metramo e al tema della sanità regionale. Il partito sottolinea quindi la volontà di mantenere alta l’attenzione sui progetti considerati prioritari per lo sviluppo della Calabria, indicando nella candidatura di Fabio Roscioli lo strumento attraverso cui portare avanti questo percorso istituzionale e politico.