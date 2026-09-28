Da Reggio Calabria al Galles, Emilio Buttaro racconta 40 anni di incontri con i giganti dello spettacolo e dello sport

Per la prima volta nel Regno Unito, il giornalista reggino Emilio Buttaro porterà il racconto di quattro decenni di interviste ai grandi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura italiana e internazionale. L’appuntamento è fissato per il prossimo 4 ottobre a Cardiff, in Galles, negli spazi della Calabrisella Gelateria, dove il cronista racconterà incontri, emozioni e retroscena della sua lunga carriera giornalistica. L’evento è organizzato dall’Associazione di Volontariato MondoItaliano, realtà nata a Londra e impegnata nel sostegno e nella promozione della comunità italiana nel mondo, oltre che nella valorizzazione delle tradizioni, dell’arte e della cultura italiana.

La formula dell’incontro è quella ormai consolidata che, dall’inizio del 2024, ha riscosso ampi consensi in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Grecia, Danimarca, Svizzera, Spagna, Polonia, Ungheria, Svezia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia e Francia.

L’appuntamento alla Calabrisella Gelateria di Cardiff

L’evento si svolgerà presso la Calabrisella Gelateria, in 187 Cawbridge Rd E, e sarà moderato da Salvatore Varà, referente di MondoItaliano Cardiff.

Proprio Varà, anche lui reggino, ha raccontato il legame tra la comunità italiana in Galles e il territorio che ospiterà l’incontro. “A Cardiff è presente una bella comunità di italiani – ha spiegato Salvatore Varà – provenienti inizialmente da Bardi, località in provincia di Parma e giunti in Galles nei primi del 900. Adesso ci sono le nuove generazioni e da poco più di 10 anni abbiamo creato La Calabrisella Group partita con un piccolo bar e ora diventata una realtà significativa con due ristoranti, la gelateria e il Pizza Van. Noi italiani presenti in Galles siamo davvero una comunità molto unita. Negli ampi locali della gelateria ospitiamo numerosi eventi organizzati dall’Associazione MondoItaliano. L’incontro con il giornalista Emilio Buttaro sicuramente regalerà grandi emozioni sia ai tanti italiani presenti in Galles che alle numerose persone del posto amanti del Bel Paese”.

Da Mike Bongiorno a Maradona: il viaggio tra le leggende raccontato da Buttaro

Tra aneddoti, ricordi e retroscena, Emilio Buttaro ripercorrerà i suoi innumerevoli incontri con quelli che ha definito “compagni di viaggio meravigliosi”. Un racconto che attraversa decenni di storia italiana attraverso personaggi indimenticabili: da Mike Bongiorno a Carlo Conti, da Pippo Baudo ad Adriano Celentano, passando per Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Raffaella Carrà e Loretta Goggi.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai grandi protagonisti dello sport, con i ricordi legati a campioni come Gianni Rivera, Gigi Riva, Felice Gimondi, Paolo Rossi, Gigi Buffon e Francesco Totti, fino alle icone mondiali Pelé e Maradona.

Nel racconto troveranno posto anche i simboli italiani conosciuti in tutto il mondo, da Al Bano a Roberto Benigni, da Luciano Pavarotti a Umberto Tozzi, passando per Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi e Toto Cutugno.

A fare da sfondo sarà l’Italia che cambia nel corso degli anni, così come è cambiato il modo di fare giornalismo, ma soprattutto il racconto personale del cronista: il dietro le quinte delle interviste, le emozioni vissute durante incontri speciali e un entusiasmo rimasto intatto nel tempo.

Un progetto nato per gli italiani nel mondo

Collaboratore di numerosi giornali italiani e stranieri e conduttore di eventi internazionali, Emilio Buttaro da tempo è impegnato per gli italiani all’estero, sia come cronista sia come presentatore. In vista dell’appuntamento in Galles, il giornalista reggino ha sottolineato il significato della prima tappa britannica del suo progetto.

“Sarà un onore portare per la prima volta il mio progetto nel Regno Unito” – ha spiegato Buttaro – in una piazza fantastica come la città delle leggende. La mission dell’Associazione di Volontariato MondolItaliano è in perfetta sintonia con la mia iniziativa e questo è uno degli aspetti che più mi affascina nell’imminenza della trasferta in Galles. E poi, raccontare i miei incontri speciali nei locali della Gelateria Calabrisella dove è riprodotta anche una parte del Lungomare Italo Falcomatà di Reggio sarà davvero come giocare in casa”.

I riconoscimenti ricevuti dal giornalista reggino

Per il suo impegno a favore degli italiani all’estero, Buttaro ha ricevuto nel 2023 il “Premio Giornalistico AIAE New York” al Consolato Italiano di New York. L’anno successivo, a Madrid, è arrivato un ulteriore riconoscimento da “La Voce d’Italia”, autorevole testata dedicata ai connazionali nel mondo.

Nelle scorse settimane, inoltre, il giornalista calabrese è stato insignito a Rizziconi, nel cuore della Calabria, del prestigioso Premio Elmo. L’incontro di Cardiff inizierà alle ore 18:00.