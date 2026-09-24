Da Reggio Calabria a Milano, il sogno di Giosì Vittoria conquista la Fashion Week: la Calabria sfila al Grande Galà della Moda

Dalla Calabria a Milano, dalla dimensione intima della sartoria artigianale alla ribalta di uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla moda italiana. La storia di Giosì Vittoria, casa di Alta Moda fondata a Reggio Calabria, arriva alla Milano Fashion Week, dove sarà tra i protagonisti del Grande Galà della Moda, in programma domenica 27 settembre 2026 alle ore 17 al Domus Garden Club, all’interno dell’Ippodromo del Trotto di Milano. Una partecipazione che rappresenta molto più di una semplice presenza in passerella.

Per Giosì Vittoria, infatti, il debutto in un contesto internazionale come quello milanese diventa il simbolo di un percorso costruito sulla valorizzazione della sartoria su misura, della creatività e di un patrimonio fatto di tecnica, passione e cultura. La maison reggina porta così a Milano una visione della moda profondamente legata alle proprie radici: abiti che non sono soltanto elementi estetici, ma racconti di identità, memoria e tradizione.

La sartoria calabrese che custodisce il valore dell’artigianato

Al centro della filosofia di Giosì Vittoria c’è una convinzione precisa: la moda autentica nasce dall’incontro tra talento creativo e lavoro artigianale. Ogni creazione della maison viene realizzata attraverso un processo accurato, dove ogni dettaglio viene seguito con attenzione e dove il valore delle mani esperte resta fondamentale. Tecniche sartoriali tramandate nel tempo vengono reinterpretate in chiave contemporanea, dando vita ad abiti capaci di unire la tradizione del passato alle esigenze della donna moderna.

In un’epoca in cui la produzione industriale domina gran parte del settore fashion, la scelta della Couture artigianale rappresenta una dichiarazione di identità. Ogni capo diventa un pezzo unico, costruito intorno alla persona che lo indosserà e caratterizzato da una cura dei dettagli che rappresenta il vero valore dell’Alta Moda italiana. La storia di Giosì Vittoria nasce proprio da questa volontà: difendere e rilanciare il significato più profondo della sartoria, quella capacità di trasformare tessuti, forme e materiali in emozioni.

Una moda che racconta la donna: eleganza, forza e unicità

La protagonista assoluta delle collezioni di Giosì Vittoria è la donna, raccontata attraverso una moda che punta a valorizzarne la personalità e l’unicità. Ogni abito nasce come un dialogo tra materia e sensibilità, tra ricerca stilistica e tradizione sartoriale. Le linee, le lavorazioni e le scelte creative diventano strumenti per esprimere carattere, sicurezza ed eleganza. La Couture della maison reggina non segue soltanto le tendenze del momento, ma ricerca una bellezza destinata a durare nel tempo. L’obiettivo è creare capi capaci di attraversare stagioni e mode passeggere, mantenendo intatto il valore della loro realizzazione. È proprio questa idea di moda senza tempo che porterà Giosì Vittoria sulla passerella milanese: una proposta che guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini.

Reggio Calabria protagonista sulla scena della moda italiana

La partecipazione al Grande Galà della Moda di Milano rappresenta anche un importante riconoscimento per Reggio Calabria, territorio spesso associato alla grande tradizione culturale e artistica, ma sempre più capace di esprimere eccellenze nei settori della creatività e dell’imprenditoria. La presenza della maison reggina alla Milano Fashion Week permette infatti di accendere i riflettori su una realtà del Sud Italia che ha scelto di investire nella qualità, nella formazione e nella valorizzazione delle competenze artigianali. Il viaggio dalla Calabria a Milano diventa così il racconto di un ponte tra territori diversi ma uniti dalla stessa idea di bellezza: quella di una moda italiana capace di coniugare storia, innovazione e talento.

Il Grande Galà della Moda riunisce le eccellenze del fashion italiano

Il Grande Galà della Moda, inserito nel calendario della Milano Fashion Week, sarà un appuntamento dedicato alle realtà più rappresentative del panorama fashion italiano, con la presenza di sartorie, atelier, brand e protagonisti del mondo della gioielleria. A presentare l’evento sarà Laura Zambelli, mentre sono previste come madrine d’eccezione la Dott.ssa Tironi, Assessore della Regione Lombardia, e la Dott.ssa Gandolfi, Consigliera regionale. L’evento sarà quindi un momento di incontro tra esperienze differenti, capace di mettere in dialogo territori, culture e linguaggi creativi della moda contemporanea. In questo scenario, Giosì Vittoria rappresenterà la voce della sartoria calabrese, portando sulla passerella milanese il valore di una tradizione fatta di precisione, passione e cura artigianale.

Dalla Calabria alla passerella: il viaggio di una maison che guarda al futuro

Per Giosì Vittoria, la partecipazione alla Milano Fashion Week non è soltanto un traguardo, ma una nuova tappa di un percorso basato su valori chiari: qualità, autenticità e rispetto per il lavoro sartoriale. Ogni abito racchiude una storia fatta di tempo, esperienza e dedizione. Dietro ogni creazione ci sono mani che lavorano con pazienza, conoscenze tecniche costruite negli anni e una visione della moda intesa come forma d’arte.

Il passaggio da Reggio Calabria a Milano racconta quindi una sfida e insieme una certezza: anche dalle realtà territoriali possono nascere progetti capaci di conquistare palcoscenici nazionali e internazionali quando alla creatività si uniscono competenza e passione. La moda di Giosì Vittoria arriva così nel cuore della Fashion Week milanese portando con sé il fascino della Calabria e una promessa precisa: continuare a creare abiti capaci di custodire la memoria del passato e interpretare lo stile del futuro.

Grande Galà della Moda – Milano Fashion Week

Domenica 27 settembre 2026 – ore 17.00

Domus Garden Club – Ippodromo del Trotto di Milano

Presenta: Laura Zambelli

Madrine d’eccezione:

Dott.ssa Tironi – Regione Lombardia

Dott.ssa Gandolfi – Consigliere regionale