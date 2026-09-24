Crotone sempre più meta del turismo di lusso: la nave Explora V di MSC approderà nel porto calabrese

Il porto di Crotone si conferma nella b di Explora Journeys, del gruppo Msc. La conferma arriva dalla fiera Seatrade Med di Las Palmas, con l’inserimento della nave ‘Explora V’ nella programmazione crocieristica su Crotone. “È un risultato che premia un lavoro di squadra e per questo desidero ringraziare i dirigenti dell’Autorità di sistema portuale, gli operatori portuali e la Crotone Cruise Port per la dedizione e la professionalità con cui promuovono la nostra città nei principali appuntamenti internazionali del settore. La programmazione annunciata a Las Palmas non nasce per caso. È il risultato di un lavoro portato avanti con sinergia e con un obiettivo comune: aumentare il numero degli approdi e fare di Crotone una destinazione sempre più solida e riconosciuta nei circuiti internazionali della crocieristica”. Così l’assessora al Turismo del Comune di Crotone b che aggiunge: “L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato al Turismo e in raccordo con l’Autorità di Sistema Portuale e con gli operatori del settore, sta lavorando per accompagnare questa crescita attraverso una programmazione strutturata e di lungo periodo“.