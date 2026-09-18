Crotone, ricercato internazionale arrestato dalla Polizia: era accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino bengalese, ricercato in campo internazionale, ai fini estradizionali verso l’Albania per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per falsificazione di documenti. Gli agenti della Squadra Mobile, hanno avviato gli opportuni approfondimenti coordinati dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, e hanno accertato che sull’uomo pendeva un provvedimento cautelare emesso nel 2024 dalla Corte speciale di Primo Grado per la Corruzione e la Criminalità Organizzata. Il provvedimento era stato emesso in relazione ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falsificazione di documenti. Gli accertamenti hanno, inoltre, consentito di accertare che l’uomo aveva presentato una richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Crotone.

Alla luce delle attività effettuate, la Squadra Mobile ha individuato l’uomo, che era presente sul territorio crotonese, e hanno proceduto al suo arresto ai fini estradizionali. Dopo le formalità di rito, il cittadino bengalese è stato accompagnato in carcere e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La predetta attività rientra in un più ampio servizio che vede impegnati gli agenti della Polizia di Stato nel contrasto alle attività illecite poste in essere per consentire l’arrivo, in Europa, di soggetti extracomunitari clandestini.

Inoltre, l’esecuzione del provvedimento, unitamente ad un capillare controllo del territorio, si inseriscono in più ampio piano varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato a prevenire e reprimere i reati, garantire il rispetto delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria, contrastare la criminalità e rafforzare la sicurezza reale e percepita della collettività, contrastando in modo deciso ogni forma di illegalità.

Nella medesima giornata, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, gli equipaggi della Squadra Volante hanno segnalato al Sig. Prefetto due persone per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale sequestrando 2,61 grammi di cocaina e hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo che, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm. Contestualmente, gli operatori hanno identificato nr. 420 persone, di cui nr. 81 positive in banca dati, e hanno controllato nr. 192 veicoli, oltre ad aver effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.