Crotone, paura in viale Regina Margherita: uomo con spranghe devasta auto e aggredisce i poliziotti, 5 feriti

La Polizia di Stato di Crotone ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Questa mattina, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in viale Regina Margherita, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 da parte di un cittadino, che ha segnalato la presenza di un uomo, in evidente stato di agitazione, intento a danneggiare le autovetture parcheggiate utilizzando delle spranghe di ferro. Gli Agenti delle Volanti sono immediatamente giunti sul posto, ma alla vista degli operatori il soggetto ha persistito nella propria condotta violenta, colpendo violentemente con una spranga una delle autovetture di servizio, danneggiandola, per poi scagliarsi contro i poliziotti.

Questi ultimi, con non poche difficoltà, sono riusciti a disarmare e contenere l’ira dell’uomo. La violenta resistenza, posta in essere dall’uomo, ha reso particolarmente difficoltose le operazioni di intervento e di disarmo. Nel corso dell’intervento, cinque poliziotti hanno riportato lesioni e sono stati sottoposti alle cure del personale sanitario. Al termine degli accertamenti, sono stati dimessi, tutti quanti, con una prognosi giudicata guaribile in 30 giorni ciascuno, salvo complicazioni.

L’uomo è stato immediatamente accompagnato presso gli Uffici di Polizia ove è stato compiutamente identificato e, al termine di tutti gli accertamenti, è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale. Gli ulteriori approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, diretta dal Procuratore Domenico GUARASCIO, hanno consentito di accertare che, prima dell’arrivo degli agenti, l’uomo aveva già danneggiato diverse autovetture parcheggiate. I relativi proprietari sono stati individuati e sono state acquisite le relative denunce.

L’uomo, di nazionalità nigeriana, è stato inoltre sottoposto agli accertamenti di competenza da parte dell’Ufficio Immigrazione, per ulteriori valutazioni sulla sua permanenza sul territorio nazionale. L’operazione di Polizia si inserisce nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati e al rafforzamento delle attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla tempestività degli interventi in situazioni di emergenza.