Crotone, nuovo arrivo nell’ultimo giorno di mercato: ufficiale un calciatore dalla Serie A

Il Crotone piazza un nuovo colpo in prospettiva e arricchisce la rosa con un giovane talento proveniente dal Frosinone. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato l’arrivo di Kevin Barcella, acquisendo a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Classe 2006, nato a Seriate il 17 giugno, Barcella arriva in Calabria dopo aver già maturato esperienza nel calcio professionistico. Il giovane calciatore vanta infatti 14 presenze in Serie B con la maglia del Frosinone e un’esperienza internazionale con l’FC Paradiso in Svizzera.

L’arrivo a Crotone rappresenta anche un ritorno sotto la guida di un allenatore che conosce bene il percorso del giovane rossoblù. Barcella ritroverà infatti mister Greco, tecnico che lo ha accompagnato nel primo passo nel calcio dei grandi, facendolo esordire tra i professionisti proprio con il Frosinone. Una scelta che conferma la volontà del Crotone di puntare su profili giovani ma già con esperienza, inserendo elementi capaci di garantire prospettiva e margini di crescita all’interno del progetto tecnico.

“Il Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Barcella. Nato a Seriate il 17 giugno 2006, vanta 14 presenze in B col Frosinone e un’esperienza all’estero, con l’Fc Paradiso in Svizzera. A Crotone ritrova mister Greco che lo ha fatto esordire nei professionisti proprio col Frosinone”, comunica il club rossoblù nella nota ufficiale. Con l’arrivo di Barcella, il Crotone aggiunge dunque un altro tassello alla propria rosa, affidandosi a un giovane talento già affacciatosi sul palcoscenico della Serie B e pronto a proseguire il proprio percorso di crescita in maglia rossoblù.