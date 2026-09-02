Crotone, il coraggio di due poliziotti fuori servizio: soccorsa una donna in mare

La Polizia di Stato è quotidianamente al fianco dei cittadini, con un impegno che si traduce in attenzione, soccorso e vicinanza alla collettività, anche al di fuori dell’ordinario servizio. È quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando due poliziotti della Questura di Crotone, liberi dal servizio e mentre si trovavano al mare, hanno udito le grida di un uomo che chiedeva aiuto. Senza esitazione, si sono immediatamente diretti verso il luogo dal quale provenivano le richieste di soccorso, notando una donna che si trovava in acqua con il volto rivolto verso il basso e apparentemente priva di sensi.

I poliziotti sono riusciti a portare la donna fuori dall’acqua e a metterla in posizione di sicurezza

I poliziotti sono prontamente intervenuti, riuscendo a portare la donna fuori dall’acqua e a metterla in posizione di sicurezza. Hanno, quindi, praticato le necessarie manovre di primo soccorso, riuscendo parzialmente a farle riprendere conoscenza e a favorire l’espulsione di parte dell’acqua ingerita. Contestualmente, hanno immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasporto della donna presso l’ospedale cittadino, dove si trova tuttora ricoverata e sottoposta alle cure sanitarie.

L’episodio rappresenta una testimonianza dei valori che quotidianamente contraddistinguono l’operato della Polizia di Stato

L’episodio rappresenta una concreta testimonianza dei valori che quotidianamente contraddistinguono l’operato della Polizia di Stato: esserci sempre, essere al fianco dei cittadini e mettersi a disposizione della collettività. Un gesto spontaneo, dettato dal senso del dovere e dalla volontà di aiutare chi si trovava in una situazione di grave difficoltà, che conferma come la vicinanza al cittadino e la tutela della vita rappresentino valori fondamentali dell’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato.