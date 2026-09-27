Crotone e Cirò Marina, maxi controlli della Polizia: 499 persone identificate e 275 veicoli verificati

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Unità Cinofila, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 499 persone identificate, di cui 115 con precedenti

– nr. 275 veicoli controllati

– nr. 27 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente

– nr. 18 posti di controllo

– nr. 2 esercizi commerciali controllati

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 25 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Il personale dell’Ufficio Immigrazione, unitamente a personale della DIGOS, ha identificato nr. 17 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 41 persone, di cui nr. 6 con precedenti, e ha controllato nr. 30 veicoli. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine ove ha identificato nr. 74 persone, di cui nr. 16 con precedenti, e ha controllato nr. 52 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 110 persone, di cui nr. 21 con precedenti, e hanno controllato nr. 52 veicoli.

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo amministrativo di due distinte attività commerciali. Nel corso del primo controllo, effettuato presso una struttura ricettiva, è emerso che l’attività risultava ancora operativa, sebbene la stessa risultasse, di fatto, cessata. In relazione a quanto accertato, saranno effettuate le segnalazioni agli organi competenti per le successive valutazioni e per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Il secondo controllo ha interessato un’altra struttura ricettiva, presso la quale è stata accertata la presenza, all’ultimo piano dello stabile, di un soggetto che, sentito dagli agenti di Polizia, ha dichiarato di occupare l’appartamento da circa un anno, in assenza di un regolare contratto di affitto. Acquisita la documentazione necessaria, gli atti sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate per le valutazioni e gli eventuali adempimenti di competenza.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio nella città di Crotone hanno segnalato al Sig. Prefetto una persona per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 1,55 grammi di cocaina, hanno identificato nr. 232 persone, di cui nr. 47 con precedenti, e hanno controllato nr. 141 veicoli.