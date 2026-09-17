Crotone, controlli Focus ‘Ndrangheta: sequestrati 770 kg di frutta e verdura, multe per 17 mila euro

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO ha interessato la città di Crotone. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’ASP e della Capitaneria di Porto che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso del quale è stato richiesto l’intervento di personale dell’ASP per le verifiche di specifica competenza in materia di prodotti alimentari, carnei ed ittici, rinvenuti all’interno della cella frigorifero. L’ASP, al termine del controllo, ha imposto delle prescrizioni per il ripristino delle minime condizioni igienico-sanitarie e strutturali.

La Polizia Stradale, invece, ha effettuato nr. 4 controlli presso altrettante attività commerciali. Nello specifico, un primo controllo ha riguardato una carrozzeria ove il titolare è stato sanzionato per mancanza dell’atto unico di autorizzazione (p.m.r. 5.164,00 euro) con successivo sequestro dell’attrezzatura. Un secondo controllo ha interessato un’attività di noleggio il cui titolare è stato sanzionato per esercizio abusivo dell’attività (p.m.r. 1.032,00 euro). Un terzo controllo, altresì, ha riguardato un veicolo il cui conducente è stato sanzionato per aver modificato le caratteristiche costruttive del mezzo (p.m.r. 430,00 euro) con contestuale ritiro della carta di circolazione.

Nell’ambito del servizio, personale della Guardia di Finanza, la Polizia Locale e il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato hanno effettuato il controllo a carico di due diversi commercianti ambulanti. Durante il primo controllo, il commerciante è stato sorpreso ad esercitare la vendita su area pubblica in sede fissa pur essendo in possesso esclusivamente della licenza per il commercio in forma itinerante. Il secondo commerciante, invece, è stato sorpreso ad esercitare l’attività di vendita su area pubblica fissa in totale assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio. A carico di entrambi i soggetti sono state elevate le sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 10.328,00 euro (5.164,00 euro per ciascuna violazione). Contestualmente è stata emessa la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle attrezzature e della merce, per un totale di 770 kg di prodotti ortofrutticoli.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali. In tale contesto, sono state elevate nr. 6 sanzioni al Codice della Strada.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno identificato nr. 419 persone e hanno controllato nr. 244 veicoli, oltre ad effettuare diversi controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

545 persone controllate, di cui 97 con precedenti

persone controllate, di cui con precedenti 300 veicoli controlli

veicoli controlli 8 sanzioni al Codice della Strada

sanzioni al Codice della Strada 10 esercizi commerciali controllati

esercizi commerciali controllati 5 sanzioni amministrative elevate per un valore di circa 17.000,00 euro

sanzioni amministrative elevate per un valore di circa 770 kg di prodotti ortofrutticoli sequestrati

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.