Crotone, controlli della Polizia: un arresto e una denuncia, hashish e marijuana nascosti in casa

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, ritenuto responsabile dei reati di guida con patente revocata, con recidiva nel biennio, e false dichiarazioni finalizzate all’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Gli Agenti delle Volanti hanno rintracciato l’uomo e hanno dato esecuzione al provvedimento, sottoponendolo alla misura della detenzione domiciliare per la durata di 14 mesi.

Nel corso della medesima giornata, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli Agenti delle Volanti hanno proceduto al controllo di un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti penali e di polizia, che ha manifestato un atteggiamento insofferente alla vista degli operatori di polizia. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità un barattolino intriso di sostanza riconducibile ad hashish. Alla luce di quanto emerso, gli Agenti hanno esteso la perquisizione anche presso l’abitazione dell’uomo, dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, del tipo hashish e marijuana, che risultava abilmente occultata.

Al termine delle operazioni, la sostanza stupefacente rinvenuta presso l’abitazione è risultata avere un peso complessivo di 15,08 grammi ed è stata sottoposta a sequestro. L’uomo è stato, pertanto, denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa, finalizzata al contrasto del fenomeno degli stupefacenti, prosegue sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico GUARASCIO, che mantiene alta l’attenzione sul fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia da parte delle organizzazioni criminali sia dei singoli spacciatori, con particolare riferimento alle aree della movida e ai luoghi di aggregazione notturna.

L’azione di prevenzione e repressione del traffico e della vendita delle sostanze stupefacenti, si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato a garantire sicurezza e legalità, con particolare attenzione alla tutela dei giovani. La Polizia di Stato sollecita la cittadinanza a collaborare, anche in forma anonima, utilizzando l’applicazione “YouPol” per fornire indicazioni utili a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.

Nella medesima giornata, gli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno identificato nr. 304 persone, di cui 51 con precedenti, e hanno controllato nr. 150 veicoli, oltre ad effettuare mirati controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.