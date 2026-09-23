Crotone, cinque poliziotti feriti durante un intervento: il SIAF chiede più tutele e strumenti per le Forze dell’Ordine

“Quanto accaduto nei giorni scorsi aCrotone, dove cinque operatori della Polizia di Stato sono rimasti feriti durante un intervento resosi necessario a seguito di una situazione di particolare pericolosità, richiama ancora una volta l’attenzione sulle condizioni nelle quali quotidianamente operano le donne e gli uomini delle Forze di Polizia. A nome della nostra Organizzazione Sindacale esprimiamo la piena solidarietà e vicinanza ai colleghi feriti, ai quali rivolgiamo l’augurio di una pronta e completa guarigione, insieme alla nostra vicinanza alle loro famiglie”. Lo affermano in una nota il Segretario Regionale SIAF Calabria Bruno Toscano, unitamente al Segretario Generale Nazionale SIAF Eliseo Taverna.

“Al di là delle circostanze specifiche dell’episodio, che saranno naturalmente oggetto degli opportuni accertamenti, quanto accaduto rappresenta un ulteriore motivo di riflessione sulle difficoltà e sui rischi ai quali gli operatori delle Forze dell’Ordine sono esposti nello svolgimento del proprio servizio. Interventi che possono apparire inizialmente ordinari, possono trasformarsi, in pochi istanti, in situazioni di estrema pericolosità. È proprio in questi momenti che agli operatori viene richiesto di mantenere professionalità, lucidità e controllo, spesso assumendosi personalmente rischi rilevanti per garantire la sicurezza dei cittadini”.

“A chi è chiamato quotidianamente a garantire la sicurezza deve essere garantita, per quanto possibile, anche una legislazione adeguata e strumenti di contenimento idonei e necessari per svolgere il proprio ruolo a garanzia dell’incolumità pubblica. Per questo riteniamo importante che il tema della sicurezza degli operatori delle Forze di Polizia continui a essere mantenuto al centro dell’attenzione delle Istituzioni, affinché alle Forze dell’Ordine siano assicurate risorse, strumenti e condizioni operative adeguate alla complessità ed alla pericolosità degli interventi, ai quali sono quotidianamente chiamate a far fronte”.