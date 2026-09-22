Crotone, cinque poliziotti feriti durante un intervento con una spranga: la solidarietà del sindacato FSP

“La Segreteria Provinciale di Crotone del Sindacato FSP Polizia di Stato esprime la propria massima vicinanza e solidarietà ai cinque poliziotti rimasti feriti questa mattina durante un intervento resosi necessario a seguito di una situazione di particolare concitazione. Secondo quanto riferito, gli operatori intervenuti, sarebbero stati aggrediti da una persona in forte stato di agitazione, che avrebbe utilizzato anche una spranga di ferro. I cinque colleghi hanno fatto ricorso alle cure sanitarie, riportando prognosi di 30 giorni”. Sull’accaduto interviene Vito Tignanelli, Segretario Generale Provinciale FSP Polizia di Stato di Crotone.

“Esprimiamo la nostra piena vicinanza ai cinque colleghi rimasti feriti e alle loro famiglie. Quello che è accaduto è certamente un episodio che desta preoccupazione e che conferma quanto possano essere imprevedibili e rischiosi alcuni interventi ai quali quotidianamente sono chiamati i nostri operatori. In momenti come questi – prosegue Tignanelli – è importante sottolineare la professionalità, l’equilibrio e il senso del dovere dimostrati quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato. Confidiamo nell’alta professionalità dei colleghi che sono intervenuti e che, anche in una situazione particolarmente complessa, guidati dal Commissario Capo Dr. Roberto Petrini, hanno operato con la necessaria attenzione e nel rispetto delle procedure previste.”

Il Segretario Generale Provinciale della Federazione Sindacale di Polizia rivolge inoltre un messaggio di fiducia alla Questura di Crotone.

“Confidiamo altresì nella professionalità e nell’attenzione del Questore di Crotone, Renato Panvino, affinché anche questo episodio venga attentamente valutato sotto ogni profilo e possano essere individuate tutte le soluzioni necessarie a garantire la sicurezza degli Operatori e, conseguentemente, quella dei cittadini. Come Organizzazione Sindacale – conclude Tignanelli – continueremo a essere al fianco dei colleghi, rappresentando nelle sedi competenti le loro esigenze e le eventuali criticità operative. Il nostro obiettivo non è alimentare tensioni, ma contribuire, con spirito costruttivo, a creare le migliori condizioni possibili affinché la Polizia di Stato possa continuare a svolgere il proprio delicato compito al servizio della comunità crotonese.”