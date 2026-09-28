Crotone celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato: domani la solenne cerimonia in chiesa

Si celebrerà domani 29 settembre, a Crotone, la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, con una solenne celebrazione liturgica presso la Chiesa della Beata Maria Vergine del Rosario di Pompei. La funzione religiosa sarà officiata dal Vescovo di Crotone, S.E. Mons. Torriani, accompagnato da Mons. Pancrazio Limina, cappellano della Polizia di Stato, alla presenza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e delle autorità civili, militari e religiose.

La figura di San Michele Arcangelo, tradizionalmente rappresentato come difensore della giustizia e protettore contro il male, assume in questa ricorrenza un forte valore simbolico, richiamando i principi che ispirano quotidianamente l’attività della Polizia di Stato: il senso del dovere, il rispetto della legge, la difesa della collettività e l’impegno al servizio della comunità. La cerimonia religiosa sarà aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza, che avrà l’opportunità di condividere un momento particolarmente significativo per la comunità della Polizia di Stato, quotidianamente impegnata al fianco dei cittadini nello svolgimento del proprio servizio, nel segno della legalità, della tutela dei diritti e della sicurezza.