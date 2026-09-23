Crotone, arrestato dopo aver devastato auto con spranghe: il Gip dispone il carcere

Nella giornata odierna si è svolta l’udienza di convalida in cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto, nei confronti dell’indagato, la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo era stato arrestato dagli agenti delle Volanti dopo essere stato sorpreso mentre, in evidente stato di agitazione, danneggiava alcune autovetture parcheggiate utilizzando delle spranghe di ferro e, alla vista degli operatori, aveva opposto una violenta resistenza, arrivando a colpire con una spranga anche un’autovettura di servizio e a scagliarsi contro i poliziotti intervenuti.

Particolarmente difficoltose erano risultate le operazioni di disarmo e contenimento del soggetto, al termine delle quali cinque operatori di Polizia avevano dovuto fare ricorso alle cure del personale sanitario, riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni ciascuno. L’esito dell’udienza odierna conferma la rilevanza dell’intervento effettuato dagli operatori della Polizia di Stato e l’efficacia dell’azione, di prevenzione e contrasto dei reati, svolta quotidianamente sul territorio.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati al rafforzamento del controllo del territorio e alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza della collettività e alla tempestività degli interventi in situazioni di emergenza. La Polizia di Stato prosegue, pertanto, nella propria attività di presenza e vigilanza sul territorio, assicurando una risposta pronta ed efficace a tutela dei cittadini.