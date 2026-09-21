Crotone, aggressione durante l’intervento della Polizia: cinque agenti feriti, il plauso del SAP ai colleghi

“La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Crotone esprime la propria piena solidarietà e il più sincero plauso ai colleghi della Polizia di Stato intervenuti in viale Regina Margherita, a Crotone, dove si è verificata una situazione di particolare tensione e pericolosità. Secondo le prime informazioni, un cittadino di nazionalità nigeriana, successivamente arrestato, sarebbe stato coinvolto in un episodio di danneggiamento di alcune autovetture e, nel corso dell’intervento delle Volanti, si sarebbe verificata un’aggressione nei confronti degli operatori”. Lo afferma in una nota la Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Crotone.

“Cinque poliziotti sono rimasti feriti durante l’intervento. In attesa che gli accertamenti degli organi competenti consentano di ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto, il SAP ritiene doveroso sottolineare il comportamento professionale degli operatori, chiamati a fronteggiare una situazione improvvisa e potenzialmente molto pericolosa. A nome del SAP esprimo il più sincero plauso ai colleghi intervenuti – dichiara Francesco Zannino, Segretario Aggiunto del SAP –. In situazioni come quella verificatasi oggi a Crotone, gli operatori devono prendere decisioni in pochi istanti, spesso trovandosi direttamente esposti al pericolo. Il fatto che cinque colleghi siano rimasti feriti dimostra ancora una volta quanto possa essere rischioso il lavoro svolto quotidianamente dalle Volanti e da tutti gli operatori di Polizia”.

“Quello affrontato oggi dai poliziotti crotonesi rappresenta il genere di intervento che gli operatori delle Forze dell’Ordine si trovano sempre più spesso a gestire in diverse realtà del Paese: situazioni improvvise, caratterizzate da forte aggressività e nelle quali è necessario mantenere lucidità, professionalità e controllo anche quando il rischio per la propria incolumità è concreto. Questi interventi – aggiunge Zannino – dimostrano quanto sia importante investire sulla professionalità degli operatori, sulla formazione e sulle dotazioni necessarie per affrontare situazioni di elevata criticità. Non possiamo dimenticare che dietro ogni uniforme c’è una persona che, mentre tutti cercano di allontanarsi dal pericolo, è chiamata ad avvicinarsi per proteggere gli altri“.

“Il SAP Crotone esprime quindi il proprio elogio agli operatori intervenuti e, in particolare, la massima vicinanza ai cinque poliziotti rimasti feriti, ai quali augura una pronta e completa guarigione. Il sindacato continuerà a chiedere maggiore attenzione alla sicurezza degli operatori, adeguata formazione, strumenti operativi efficienti e dispositivi di protezione idonei ad affrontare le situazioni sempre più complesse che caratterizzano il quotidiano lavoro delle Forze dell’Ordine. Ai colleghi feriti e a tutti gli operatori intervenuti – conclude Zannino – va il nostro grazie. Il loro comportamento rappresenta il volto migliore della Polizia di Stato: professionalità, coraggio e senso del dovere al servizio della collettività”.