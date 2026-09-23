Crotone, aggredì cinque poliziotti con una spranga: arresto convalidato e custodia cautelare in carcere

Nella giornata odierna si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto dell’uomo fermato dagli agenti delle Volanti dopo una violenta aggressione ai danni degli operatori intervenuti. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo era stato sorpreso mentre, in evidente stato di agitazione, danneggiava alcune autovetture parcheggiate utilizzando delle spranghe di ferro. Alla vista degli operatori opponeva una violenta resistenza, arrivando a colpire con una spranga anche un’autovettura di servizio e a scagliarsi contro i poliziotti intervenuti.

Particolarmente difficili sono risultate le operazioni di disarmo e contenimento del soggetto. Al termine dell’intervento, cinque operatori della Polizia di Stato hanno dovuto fare ricorso alle cure del personale sanitario, riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni ciascuno.

Sull’episodio interviene Vito Tignanelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato di Crotone: “Ai cinque colleghi feriti va tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto e il nostro più sincero riconoscimento. Quello che hanno affrontato è stato un intervento estremamente complesso e pericoloso, nel quale hanno dimostrato ancora una volta professionalità, coraggio, equilibrio e straordinario senso del dovere. Non è semplice intervenire davanti a una persona armata di una spranga, affrontare una violenta resistenza e riuscire, nonostante il pericolo, a riportare la situazione sotto controllo. I nostri colleghi lo hanno fatto con professionalità e grande responsabilità, mettendo in campo tutte le proprie capacità per tutelare la collettività e i cittadini presenti”.

“A loro – prosegue Tignanelli – va il nostro elogio più convinto. Sono questi gli uomini e le donne della Polizia di Stato che ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, affrontano situazioni difficili e rischiose per garantire sicurezza alla comunità. Il loro lavoro merita rispetto, riconoscimento e gratitudine”.

Tignanelli rivolge inoltre un particolare apprezzamento al Questore di Crotone, Renato Panvino, per l’attenzione riservata al territorio e agli operatori della Polizia di Stato. “Riteniamo doveroso esprimere il nostro apprezzamento al Questore Panvino per la costante attenzione che sta dimostrando nei confronti della sicurezza del territorio e, soprattutto, degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. La presenza e la vicinanza del Questore al personale rappresentano un elemento importante per chi ogni giorno è chiamato a svolgere un servizio delicato e impegnativo”.

“Il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, la tempestività degli interventi e l’organizzazione predisposta dalla Questura – aggiunge Tignanelli – dimostrano una particolare attenzione alla sicurezza della comunità crotonese. In questo contesto, è importante sottolineare anche il valore di una guida che sappia essere presente accanto ai propri operatori nei momenti più difficili. Come Organizzazione Sindacale – continua Tignanelli – riteniamo fondamentale riconoscere il lavoro svolto dai nostri colleghi e, allo stesso tempo, dare atto a chi dirige la Questura dell’attenzione dimostrata verso il personale. Quando istituzioni, vertici dell’Amministrazione e operatori lavorano nella stessa direzione, ne beneficia l’intero territorio”.

Il Sindacato FSP Polizia di Stato rinnova quindi la propria vicinanza ai cinque operatori feriti e alle loro famiglie, esprimendo un sentito ringraziamento per il servizio svolto e per la professionalità dimostrata. “A questi cinque colleghi diciamo semplicemente grazie. Grazie per aver affrontato una situazione di grave pericolo con professionalità e coraggio. Il loro comportamento rappresenta pienamente il senso del servizio che ogni giorno gli uomini e le donne della Polizia di Stato svolgono al fianco dei cittadini». «La Federazione Sindacale di Polizia – conclude Tignanelli – sarà sempre al fianco dei propri colleghi, pronta a rappresentarne le esigenze e a valorizzare il lavoro di chi, con sacrificio e responsabilità, garantisce quotidianamente sicurezza alla comunità crotonese”.