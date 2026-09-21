Crollo a Messina, c’è un altro indagato: si allarga l’inchiesta sui collaudi della struttura

Si allarga il numero dei professionisti coinvolti nell’inchiesta sul crollo della palazzina di Pistunina, a Messina. Tra gli indagati entra infatti anche l’ingegnere Roberto Campagna, 58 anni, un altro tecnico che aveva firmato il collaudo della struttura nel 2007, dopo ulteriori lavori eseguiti sul plesso. La nuova iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un ulteriore passaggio nell’attività investigativa avviata per fare piena luce sulle cause del cedimento e sulle eventuali responsabilità legate alla storia tecnica e amministrativa dell’edificio.

Gli accertamenti tecnici affidati alle consulenze

Le indagini proseguono sotto il coordinamento delle pm Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone, che stanno seguendo gli approfondimenti tecnici necessari per ricostruire la dinamica del crollo e individuare eventuali responsabilità penali presunte. Un ruolo centrale è affidato alle consulenze tecniche disposte dalla Procura, che stanno esaminando gli elementi raccolti dopo il cedimento della palazzina e gli atti acquisiti dagli investigatori.

La documentazione sequestrata al Genio civile e al Comune

Un elemento ritenuto importante dagli inquirenti è rappresentato dalla documentazione sequestrata dai carabinieri al Genio civile e al Comune. Gli atti acquisiti potrebbero contribuire a chiarire il percorso autorizzativo e tecnico della struttura, oltre ai diversi interventi realizzati nel corso degli anni. Con il proseguire degli approfondimenti, dunque, la ricostruzione delle responsabilità legate al crollo della palazzina di Pistunina continua ad aggiornarsi, mentre gli esperti incaricati dalla Procura stanno completando le verifiche necessarie per delineare il quadro complessivo della vicenda.