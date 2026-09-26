Cous Cous Fest, a Palermo la finale mondiale entra nel vivo. Attesa anche per il concerto di Ditonellapiaga

È il giorno della grande finale del Bia Cous Cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous che rappresenta uno dei momenti più attesi del Cous Cous Fest. A contendersi il titolo saranno Brasile, Marocco e Cous Cous Fest United, la squadra speciale composta da chef provenienti da Palestina e Israele, arrivate in fondo dopo le sfide di qualificazione che hanno coinvolto otto formazioni internazionali. Alle 20 si accenderanno i riflettori sulla finale, dopo una competizione che ha visto protagonisti i team di Algeria, Brasile, Francia, Italia, Marocco, Senegal, Spagna e Cous Cous Fest United. Un confronto internazionale che celebra il cous cous come simbolo di incontro tra culture, tradizioni gastronomiche e territori diversi.

Il programma della giornata proseguirà già dalle prime ore del pomeriggio con numerosi appuntamenti dedicati alla cucina e alla cultura gastronomica. Alle 13 sarà protagonista lo chef Filippo La Mantia, mentre alle 16.30 arriverà uno degli eventi più attesi dal pubblico: il cooking show di Benedetta Parodi, dedicato alla cucina e ai sapori siciliani e promosso da Pril. La manifestazione conferma così la propria vocazione di grande evento capace di unire spettacolo, divulgazione e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Tra degustazioni, incontri e appuntamenti con grandi protagonisti della cucina italiana, il Cous Cous Fest continua a raccontare il Mediterraneo attraverso il linguaggio universale del cibo.

Il confronto tra Cefalù, San Vito Lo Capo e Taormina

Alle 18 il Bia Theatre ospiterà il talk & food dedicato a “Le tre stelle del turismo siciliano: Cefalù, San Vito Lo Capo e Taormina”. Un momento di confronto dedicato a tre delle destinazioni più conosciute della Sicilia, che vedrà protagonisti i sindaci delle tre città anche in una veste particolare, quella dei fornelli. All’incontro parteciperanno Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo, Daniele Tumminello, sindaco di Cefalù, e Cateno De Luca, sindaco di Taormina. Un dialogo dedicato al turismo siciliano, alle strategie di valorizzazione dei territori e al rapporto tra identità locale e attrattività internazionale.

Dopo la finale mondiale delle ore 20, la serata entrerà nel vivo con altri due appuntamenti importanti. Alle 20.30 spazio a RMC101 Radio Live, mentre alle 22 prenderà il via il gran galà del Cous Cous Fest, durante il quale sarà proclamato il vincitore del Campionato mondiale di cous cous. La premiazione rappresenterà il momento conclusivo della sfida gastronomica internazionale, mettendo al centro il lavoro degli chef e il valore culturale di una competizione che ogni anno richiama partecipanti e visitatori da numerosi Paesi.

Alle 23 il concerto gratuito di Ditonellapiaga

A chiudere la giornata sarà la musica. Alle 23 salirà sul palco Ditonellapiaga, protagonista di un concerto gratuito che porterà al pubblico energia, sonorità contemporanee e uno stile originale. L’artista, pseudonimo di Margherita Carducci, è una cantautrice caratterizzata da un approccio innovativo e camaleontico, capace di raccontare diverse sfumature dell’animo femminile attraverso una scrittura versatile e contaminazioni tra generi musicali differenti.

Ditonellapiaga arriva al Cous Cous Fest dopo il successo ottenuto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!”, classificatosi al terzo posto e certificato disco d’oro. Un pezzo energico e diretto che, anche attraverso il videoclip ironico e provocatorio, racconta le piccole e grandi situazioni quotidiane capaci di generare disagio e quella sensazione di sentirsi fuori posto, affrontata dall’artista con leggerezza e senza giudizio. Una giornata quindi ricca di appuntamenti per il Cous Cous Fest, che unirà la sfida internazionale tra chef, la promozione del turismo siciliano e una grande serata di musica e spettacolo.