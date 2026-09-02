Costruisci il tuo futuro nel cuore dello Stretto: perché scegliere Giurisprudenza alla Mediterranea

Scegliere il proprio percorso universitario significa fare una scommessa sul futuro. In un mondo del lavoro che cambia alla velocità della luce, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria offre una certezza: una formazione giuridica completa, prestigiosa e, soprattutto, a misura di studente. Dimenticate l’idea del giurista chiuso tra vecchi codici polverosi. Oggi studiare Giurisprudenza alla Mediterranea significa aprire le porte non solo alle professioni legali tradizionali – come l’avvocatura, la magistratura e il notariato – ma anche a ruoli dirigenziali di alta responsabilità nella Pubblica Amministrazione, nelle grandi imprese e nelle istituzioni europee e internazionali.

Il piano di studi quinquennale unisce la solidità delle materie fondamentali (dal diritto costituzionale al penale, dal civile all’amministrativo) con un’attenzione straordinaria ai settori emergenti. Ogni studente può personalizzare il proprio percorso in base alle proprie passioni, scegliendo esami pionieristici e super attuali: dal diritto dell’intelligenza artificiale e dei social network alla tutela dell’ambiente, dal management all’economia del turismo.

La teoria qui diventa subito pratica. Grazie alle “cliniche legali”, gli studenti si confrontano da subito con casi reali in settori caldi come la bioetica, il diritto di famiglia e dell’immigrazione. Inoltre, chi sogna l’avvocatura può anticipare una parte della pratica professionale già durante l’ultimo anno di corso.

Per chi vuole viaggiare, la Mediterranea è un vero e proprio trampolino di lancio: i crediti universitari conseguiti all’estero dai nostri studenti attraverso i programmi di mobilità superano il doppio della media nazionale. Il vero punto di forza del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è il rapporto diretto tra docenti e studenti. I numeri parlano chiaro: le ore di lezione tenute da professori di ruolo sono superiori alla media nazionale e il numero di studenti per cattedra è ridotto.

Questo garantisce un dialogo quotidiano, un supporto costante e un ambiente di studio sereno, confermato dagli altissimi voti che gli studenti stessi riservano alla chiarezza e alla disponibilità dei professori nei questionari di valutazione. A disposizione dei ragazzi ci sono anche lo studio delle lingue straniere e una biblioteca di area all’avanguardia, ricca di banche dati digitali.

I risultati: crescono iscrizioni e occupazione, e che sia la scelta giusta lo dimostrano i dati. L’indice di occupazione a tre anni dalla laurea è in costante crescita da tre anni, e la soddisfazione dei laureati è stabilmente sopra la media nazionale. Un successo che si riflette nella fiducia delle nuove matricole: negli ultimi due anni, i nuovi avvii di carriera sono volati con un +40%.

Il corso è ad accesso libero: basta un diploma di scuola superiore per iniziare a costruire la propria carriera. Le immatricolazioni si effettuano comodamente online sul portale di Ateneo e si chiuderanno il prossimo 30 settembre.

Il tuo futuro parte da qui, nel cuore dello Stretto. A confermare la centralità dello studente è anche il Coordinatore del Corso di Studi, il Prof. Roberto Siclari, che sottolinea l’unicità dell’offerta didattica: “la crescita delle nostre immatricolazioni premia un modello didattica d’eccellenza, basato sul rapporto diretto e quotidiano tra docenti e studenti. Chi sceglie Giurisprudenza da noi trova un ambiente stimolante, vogliamo che i nostri studenti imparino a pensare da giuristi fin dal primo giorno, affrontando casi reali e guardando oltre i confini nazionali con i nostri programmi di mobilità estera. I dati occupazionali ci danno ragione: investire su se stessi a Reggio Calabria è una scelta vincente e concreta”.

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